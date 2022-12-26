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سوريا

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم الرقة في سوريا

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بقلم:  يورونيوز
مخيم الهول الذي يأوي حوالي 60 ألف لاجئ، بما في ذلك عائلات وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية، في محافظة الحسكة، سوريا.
مخيم الهول الذي يأوي حوالي 60 ألف لاجئ، بما في ذلك عائلات وأنصار تنظيم الدولة الإسلامية، في محافظة الحسكة، سوريا.   -   حقوق النشر  يورونيوز

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين هجوما فاشلا استهدف مقرا للقوات الكردية يضم سجنا في مدينة الرقة في شمال سوريا.

وأفاد التنظيم المتطرف في بيان على تطبيق "تلغرام" أن الهجوم جاء "في سياق الانتقام المتواصل لأسرى المسلمين" وخصوصا النساء من أقارب الجهاديين الموقوفات في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.

وقتل ستة مقاتلين أكراد وعنصران من تنظيم داعش الاثنين جراء هجوم فاشل، شنه عناصر التنظيم المتطرف على مقرات أمنية بينها سجن في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن من بين القتلى ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، في هجوم مباغت نفذته خلايا تنظيم داعش على مقرات أمنية، بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة.

وأضاف المرصد بأن "القوى الأمنية التابعة لـ"قسد (قوات سوريا الديمقراطية) أحبطت عملية" الهجوم، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن العملية.