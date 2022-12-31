ضربات على عدة مناطق في أوكرانيا وقتيل على الأقل في كييف

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وزير الدفاع الروسي يرى أن النصر "لا محال منه" في رسالة بمناسبة رأس السنة

في رسالة موجّهة إلى العسكريين بمناسبة السنة الجديدة، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت أن انتصار روسيا في أوكرانيا "لا محال منه"، بعدما دخلت حملة موسكو العسكرية شهرها الحادي عشر.

وصرّح شويغو في تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع "أتمنّى للجميع بمناسبة السنة الجديدة الصحة والثبات وصحبة رفاق موثوقين ومخلصين... ونصرنا، تماما كالسنة الجديدة، لا محال منه".

وأقرّ شويغو بأن "الجميع واجه محنا شديدة" في السنة المنصرمة وبأن السنة الجديدة تحلّ وسط "وضع عسكري-سياسي صعب".

أرسلت روسيا جنودها إلى أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، بحجّة حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من إبادة مزعومة على يد السلطات الأوكرانية.

