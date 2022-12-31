ضربات على عدة مناطق في أوكرانيا وقتيل على الأقل في كييف

ضربات على عدة مناطق في أوكرانيا وقتيل على الأقل في كييفمحادثة
سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!"
وزير الدفاع الروسي يرى أن النصر "لا محال منه" في رسالة بمناسبة رأس السنة
في رسالة موجّهة إلى العسكريين بمناسبة السنة الجديدة، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت أن انتصار روسيا في أوكرانيا "لا محال منه"، بعدما دخلت حملة موسكو العسكرية شهرها الحادي عشر.
وصرّح شويغو في تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع "أتمنّى للجميع بمناسبة السنة الجديدة الصحة والثبات وصحبة رفاق موثوقين ومخلصين... ونصرنا، تماما كالسنة الجديدة، لا محال منه".
وأقرّ شويغو بأن "الجميع واجه محنا شديدة" في السنة المنصرمة وبأن السنة الجديدة تحلّ وسط "وضع عسكري-سياسي صعب".
أرسلت روسيا جنودها إلى أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، بحجّة حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من إبادة مزعومة على يد السلطات الأوكرانية.
ضربات على عدة مناطق في أوكرانيا (السلطات)
استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وعدة جرحى، بحسب السلطات المحلية.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي. جُرح عدة أشخاص". وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).
بوتين للروس في تمنياته بمناسبة رأس السنة: "الحق الأخلاقي والتاريخي الى جانبنا"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في تمنياته بمناسبة رأس السنة، أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا التي تخوض حربًا في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.
وقال بوتين إن عام 2022 تميّز "بأحداث حاسمة جدًا ومهمة (....) ترسي الأسس (...) لاستقلالنا الحقيقي"، مضيفًا "لهذا السبب، نحارب اليوم من خلال حماية شعبنا في أراضينا التاريخية، في الكيانات الجديدة المكوّنة لروسيا"، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمّها.