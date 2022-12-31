زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا "لن تغفر" لموسكو

استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي. جُرح العديد من الأشخاص". وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).

وكان مراسلون لوكالة فرانس برس أفادوا عن سماع ما لا يقل عن 11 انفجارا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت في كييف.

وأوضح كليتشكو أن سبعة أشخاص أصيبوا في موقعَين مختلفَين في العاصمة أحدهم في "حالة خطرة جدا".

كذلك، تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن دمار وحرائق في ميكولايف في الجنوب حيث أصيب شخصان على الأقل، وفي خميلنيتسكي في الغرب حيث أصيب أربعة أشخاص بهذه الضربات الروسية.

أما في كييف، فبثّت السلطات صورا من موقع أحد الانفجارات دمّر فندقا في وسط العاصمة.

وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه الجارية