زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا "لن تغفر" لموسكومحادثة
استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي. جُرح العديد من الأشخاص". وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).
وكان مراسلون لوكالة فرانس برس أفادوا عن سماع ما لا يقل عن 11 انفجارا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت في كييف.
وأوضح كليتشكو أن سبعة أشخاص أصيبوا في موقعَين مختلفَين في العاصمة أحدهم في "حالة خطرة جدا".
كذلك، تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن دمار وحرائق في ميكولايف في الجنوب حيث أصيب شخصان على الأقل، وفي خميلنيتسكي في الغرب حيث أصيب أربعة أشخاص بهذه الضربات الروسية.
أما في كييف، فبثّت السلطات صورا من موقع أحد الانفجارات دمّر فندقا في وسط العاصمة.
وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه الجارية
زيلينسكي بعد الضربات الروسية الجديدة: أوكرانيا "لن تغفر" لموسكو
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده "لن تغفر" لروسيا غزوها وقصفها، وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنا أخرى قبل حلول السنة الجديدة.
وكتب زيلينسكي بالروسية على تلغرام "لن يغفر لكم أحد الارهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك"، مضيفا "لن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله".
واستهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.
وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة، اتبعت روسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه.
بوتين في رسالة العام الجديد يتهم الغرب باستخدام أوكرانيا لتدمير روسيا
ال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن بلاده لن تستسلم أبدا لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا كأداة لتدمير روسيا.
وفي رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد بثها التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن روسيا تقاتل في أوكرانيا لحماية "وطنها الأم" وتأمين "الاستقلال الحقيقي" لشعبها.
واتهم بوتين الغرب بالكذب على روسيا واستفزاز موسكو لشن ما يسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وذلك في الرسالة التي مدتها تسع دقائق، وهي أطول خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة خلال فترة حكمه المستمرة لعقدين.
وقال في الخطاب الذي ألقاه أمام جنود روس في المقر الرئيسي للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا "طمأنتنا النخب الغربية على نحو زائف على مدى سنوات بسلامة نيتها".
وفي خطاب عدائي غير معهود بمناسبة العام الجديد، والمخصص عادة لتقديم الأمنيات الطيبة للعام المقبل "في الواقع، كانوا يشجعون بكل طريقة ممكنة النازيين الجدد الذين شنوا إرهابا ضد المدنيين في دونباس".
روسيا تقول أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا في تبادل للأسرى
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا روسيا كانت تحتجزهم في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين.
القيادة الأوكرانية تعلن إسقاط 12 صاروخا من 20 اطلقتها القوات الروسية
اعلن رئيس هيئة الاركان الأوكرانية فاليري زالوجني أن الجيش الروسي استهدف مدنا اوكرانية عدة السبت بإطلاقه 20 صاروخا، وخصوصا من قاذفات قنابل، لافتا الى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.
وقال زالوجني عبر تلغرام "اطلق العدو أكثر من 20 صاروخا جويا عابرا بواسطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز تو-95ام اس من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية. إن قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخا".
This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022
This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022
وزير الدفاع الروسي يرى أن النصر "لا محال منه" في رسالة بمناسبة رأس السنة
في رسالة موجّهة إلى العسكريين بمناسبة السنة الجديدة، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت أن انتصار روسيا في أوكرانيا "لا محال منه"، بعدما دخلت حملة موسكو العسكرية شهرها الحادي عشر.
وصرّح شويغو في تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع "أتمنّى للجميع بمناسبة السنة الجديدة الصحة والثبات وصحبة رفاق موثوقين ومخلصين... ونصرنا، تماما كالسنة الجديدة، لا محال منه".
وأقرّ شويغو بأن "الجميع واجه محنا شديدة" في السنة المنصرمة وبأن السنة الجديدة تحلّ وسط "وضع عسكري-سياسي صعب".
أرسلت روسيا جنودها إلى أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، بحجّة حماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من إبادة مزعومة على يد السلطات الأوكرانية.
ضربات على عدة مناطق في أوكرانيا (السلطات)
استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا السبت منها العاصمة كييف حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وعدة جرحى، بحسب السلطات المحلية.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي. جُرح عدة أشخاص". وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).
بوتين للروس في تمنياته بمناسبة رأس السنة: "الحق الأخلاقي والتاريخي الى جانبنا"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، في تمنياته بمناسبة رأس السنة، أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا التي تخوض حربًا في أوكرانيا وتواجه أزمة مع الدول الغربية.
وقال بوتين إن عام 2022 تميّز "بأحداث حاسمة جدًا ومهمة (....) ترسي الأسس (...) لاستقلالنا الحقيقي"، مضيفًا "لهذا السبب، نحارب اليوم من خلال حماية شعبنا في أراضينا التاريخية، في الكيانات الجديدة المكوّنة لروسيا"، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمّها.