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إيران

إيران تقول إنها أحبطت هجوما إلكترونيا على بنكها المركزي

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بقلم:  يورونيوز
البنك المركزي الإيراني.
البنك المركزي الإيراني.   -   حقوق النشر  رويترز

قالت شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران الجمعة إنها أحبطت هجوما إلكترونيا على البنك المركزي. وكانت جماعة أنونيميوس وجماعات اختراق أخرى قد هددت في أكتوبر- تشرين الأول بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات ومسؤولين في إيران دعما للاحتجاجات المناهضة للحكومة ولتجاوز الرقابة على الإنترنت في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمير محمد زاده لاجوردي رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات قوله إن البنك المركزي تعرض لهجوم للحرمان من الخدمات ليل الخميس.

وتسعى هجمات الحرمان من الخدمات لتعطيل الخوادم عن طريق إنهاكها بتكثيف المرور على شبكة الإنترنت.

وقال لاجوردي "يستهدف العدد الأكبر من الهجمات الأجنبية هذه الأيام البنوك والمؤسسات المالية والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات، وقد تم صدها".

وقال البنك المركزي في سبتمبر- أيلول إن هجوما إلكترونيا عطل موقعه على الإنترنت لفترة وجيزة.

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والوصول إلى الإنترنت محدود للغاية في إيران منذ اندلاع احتجاجات واسعة النطاق بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد الملبس الإلزامية في البلاد.

المصادر الإضافية • رويترز