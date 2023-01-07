استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية والغرب يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف

استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية والغرب يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى كييفمحادثة
أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل خصوصًا 50 مدرّعة من طراز برادلي وعشرات المدرّعات الأخرى. في الأثناء استمرّ القصف المدفعي أمس الجمعة في مدينة باخموت التي أصبحت مركز القتال في الشرق الأوكراني، وفي أنحاء أخرى من أوكرانيا.
وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية للغزو الروسي لأوكرانيا:
مسؤول: إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول في القرم
قال حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم يوم السبت إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فيما أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.
وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجيف تصريحاته على تطبيق تيليجرام، وزعم أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وهو عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس.
وكتب رازفوجيف "حتى عطلة عيد الميلاد المقدسة لم تكن سببا كي يكف هؤلاء... عن محاولات مهاجمة مدينتنا الباسلة".
ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة. لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنبا إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط في العام الماضي.
بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده في الكرملين
حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين بدلا من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن هذه أول مرة منذ سنوات يحتفل فيها بوتين بعيد الميلاد في موسكو وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وعرض التلفزيون الحكومي مقطعين مباشرين لبوتين داخل كاتدرائية البشارة بينما كان قساوسة أرثوذكس يؤدون صلاة منتصف الليل المعروفة باسم القداس الإلهي.
وكان بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية وعرض التلفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
وكان بوتين قد احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين وقد حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو. وشارك بوتين في قداس إلهي عام في نوفجورود في عام 2021.
وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الحرب في أوكرانيا. ودعا البطريرك كيريل بموسكو الجانبين يوم الخميس إلى الالتزام بهدنة أعلنها بوتين لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد.
وانتقد كيريل خلال القداس الإلهي يوم الجمعة أوكرانيا لتعديها على فرع الكنيسة الأرثوذكسية الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بموسكو.
وداهم جهاز الأمن الأوكراني منشآت مملوكة للكنيسة الشهر الماضي واتهم رجل دين كبيرا بالضلوع في أنشطة مناهضة لأوكرانيا من خلال دعم السياسات الروسية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية أمريكية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الغزو الروسي.
وقال بلينكن في بيان إن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو وذخيرة ومواد أخرى لدعم أوكرانيا.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الحزمة استخدمت أكبر حصة، تبلغ 2.8 مليار دولار، من سلطة السحب الرئاسي منذ الغزو الروسي في فبراير شباط الماضي.
وتسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات همفي وشاحنات وذخائر من المخزونات بسرعة دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة.
وقالت جان بيير إن المساعدات تشمل مركبات مقاومة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاما أرضية مضادة للمركبات وذخيرة.
وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية لصد الضربات الصاروخية الروسية التي أضرت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد خلال فصل الشتاء.
وتعهدت الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال أنظمة صواريخ باتريوت لصد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.
وسيتم تدريب القوات الأوكرانية على هذا التكتيك ابتداء من الأسابيع المقبلة.
وقالت جان بيير إنه بالإضافة إلى الأسلحة، تضمنت المساعدة 225 مليون دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لمساعدة أوكرانيا في بناء جيشها وتحديثه.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحزمة تضمنت أيضا مبلغا إضافيا قدره 682 مليون دولار "للشركاء الإقليميين والحلفاء على الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي" لتشجيع أولئك الذين أرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا على تقديم المزيد. ويمكن استخدام الأموال الأمريكية لمساعدتهم في شراء معدات بديلة.
سكان بلدة أوكرانية محتلة يحتفلون بعيد الميلاد في منزل بعد قصف كنيستهم
احتفل مسيحيون في بلدة فولنوفاكها المحتلة في شرق أوكرانيا بعيد الميلاد يوم الجمعة وفقا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في منزل بعد أن دمر قصف كنيستهم.
وقالت فيرا باردا (74 عاما) إن المصلين اجتمعوا في البداية في خيمة بعد قصف الكنيسة في الحرب التي تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأضافت "عرضت على القس (مقر إقامتي) وقلت إن فيه موقدا وكهرباء، لذا الجو أكثر دفئا من الخيمة... وافق على الفور وفي غضون ثلاثة أسابيع استعدنا كل شيء".
وأثناء القداس الذي انعقد في غرفة ضيقة زينت بالأيقونات، أحرق كاهن أرثوذكسي في رداء أبيض البخور بينما رسم المصلون الأكبر سنا علامة الصليب.
زيلينسكي: مركبات برادلي الأمريكية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور يوم الجمعة إن التزام الولايات المتحدة بتزويد كييف بمركبات برادلي المقاتلة لأول مرة هو بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا.
وقال زيلينسكي إن الإعلان الرسمي الذي من المقرر صدوره لاحقا يوم الجمعة يُظهر أن زيارته لواشنطن الشهر الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة
زيلينسكي يشكر شولتس على حزمة الدفاع ويبحث معه "زيادة التعاون"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة وشكره على "حزمة الدفاع القوية" التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها.
وقال أيضا إنه بحث توطيد التعاون الدفاعي ولكنه لم يقدم تفاصيل.
وفي بيان مشترك مع واشنطن يوم الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.
وكتب زيلينسكي على تويتر "شكرت (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا مزيدا من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني".
ودأب هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.
وأعلنت فرنسا أيضا هذا الأسبوع إنها سترسل مركبات القتال المدرعة إيه.إم.إكس-10 آر.سي.
وقال زيلينسكي أيضا يوم الجمعة إنه التقى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في كييف، وهما جاك ريد وأنجوس كينج، لبحث الوضع في ساحة المعركة و"مخاطر التصعيد المحتمل"، بعد ساعات من بدء الهدنة أحادية الجانب التي أعلنتها روسيا.
ووصف زيلينسكي الهدنة بأنها "تلاعب".
وزارة الدفاع: ألمانيا تنسق مع أمريكا إرسال مركبات قتالية لأوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الألمانية إن الوزيرة كريستينه لامبرشت تحدثت مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة للتنسيق بشأن إرسال مركبات قتالية ودفاعات جوية إلى أوكرانيا، بعدما انضمت برلين إلى واشنطن وباريس في إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن لامبرشت بحثت مع أوستن الوضع الراهن في الحرب وكيفية التنسيق لمزيد من الدعم العسكري، وخصوصا فيما يتعلق بالمركبات القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الصاروخي تعهدت برلين بتقديمها.
وقالت لامبرشت "مع حلفائنا، سنواصل دعم أوكرانيا في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق الوثيق".
مساعدات عسكرية أمريكية
أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وهي تشمل خصوصًا 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل ستّة مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.
وهذه المركبات المدرّعة قادرة أيضًا على إطلاق صواريخ جافلين المضادّة للدبّابات والتي استخدمها الأوكرانيّون على نطاق واسع في بداية الصراع ضدّ روسيا.
وفي وقتٍ يخشى عدد كبير من المراقبين هجومًا روسيًّا واسعًا بحلول الربيع، قالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركيّة لورا كوبر: "نحن نفعل ما هو ضروريّ حتّى تتمكّن أوكرانيا من التقدّم ومن استعادة أراض".
وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضًا 100 ناقلة جند مصفّحة من طراز M113، و55 مدرّعة مقاومة للألغام من طراز MRAP و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعيّة ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.
ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساءً بالدفعة الجديدة من المساعدات، والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكريّة من الولايات المتحدة إلى 24,2 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.