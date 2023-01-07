استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية والغرب يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف

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مسؤول: إسقاط طائرة مسيرة فوق سيفاستوبول في القرم

قال حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم يوم السبت إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فيما أشار إلى أنها أحدث محاولة لشن هجوم أوكراني على الميناء الذي يتمركز فيه أسطول البحر الأسود الروسي.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجيف تصريحاته على تطبيق تيليجرام، وزعم أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وهو عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذوكس.

وكتب رازفوجيف "حتى عطلة عيد الميلاد المقدسة لم تكن سببا كي يكف هؤلاء... عن محاولات مهاجمة مدينتنا الباسلة".

ميخائيل رازفوجيف حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم

ولم تعلن أوكرانيا حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تؤكد فيما سبق وقائع أخرى مماثلة. لكنها أوضحت أنها تملك حق فعل كل ما هو ضروري لاسترداد أراضيها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتقول كييف إنها عازمة على استعادتها جنبا إلى جنب مع مناطق من شرق البلاد استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط في العام الماضي.