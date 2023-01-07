استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية والغرب يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف

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مساعدات عسكرية أمريكية

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وهي تشمل خصوصًا 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل ستّة مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وهذه المركبات المدرّعة قادرة أيضًا على إطلاق صواريخ جافلين المضادّة للدبّابات والتي استخدمها الأوكرانيّون على نطاق واسع في بداية الصراع ضدّ روسيا.

وفي وقتٍ يخشى عدد كبير من المراقبين هجومًا روسيًّا واسعًا بحلول الربيع، قالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأميركيّة لورا كوبر: "نحن نفعل ما هو ضروريّ حتّى تتمكّن أوكرانيا من التقدّم ومن استعادة أراض".

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضًا 100 ناقلة جند مصفّحة من طراز M113، و55 مدرّعة مقاومة للألغام من طراز MRAP و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعيّة ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساءً بالدفعة الجديدة من المساعدات، والتي ترفع إجمالي قيمة المعونة العسكريّة من الولايات المتحدة إلى 24,2 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.