الخارجية الألمانية ترفض تقسيم قبرص إلى دولتين وتقول إنه غير ممكن

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الإثنين إن الحل القائم على تقسيم قبرص إلى دولتين غير ممكن وإن ألمانيا ستواصل الضغط من أجل تهدئة التوترات في الجزيرة.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها القبرصي إيونيس كاسوليديس "ألمانيا تقف بقوة إلى جانبكم. لا يمكن التوصل إلى حل إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".

وتسبب غزو تركي لقبرص عام 1974 بسبب انقلاب دبره الجيش الذي كان يحكم اليونان آنذاك في تقسيم الجزيرة. ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص اليونانية. وفشلت محاولات التوسط لإبرام اتفاق سلام بين الجانبين.

وقال كاسوليديس "لا يمكن أن يكون التقسيم حلاً". وأضاف "هناك ثلاث انتخابات مقبلة في قبرص واليونان وتركيا، وحتما لن تبدأ أي جهود للمضي قدماً لاستئناف الحوار إلا بعد الانتخابات التركية".