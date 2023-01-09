شاهد: 39 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة باشكيريا الروسية

بث التلفزيون الرسمي الروسي الإثنين صوراً من منطقة باشكيريا الروسية حيث تغطي الثلوج الطرق والمتنزهات نتيجة انخفاض الحرارة إلى درجات سلبية قياسية.

وفي مدينة أوفا هوت درجات الحرارة إلى -39 درجة مئوية (تحت الصفر). وأفادت قناة RTR أن السكان احتشدوا في بيوتنهم للاحتماء من البرد في حين تم تسجيل عدة أعطال في السيارات تحت درجات حرارة شديدة البرودة.

وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية المحليين، فقد وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية منخفضة ومن الممكن أن يتواصل متوسط درجة الحرارة في الانخفاض في المنطقة ليصل إلى -45 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال المسؤولون عن شبكات التوزيع الكهربائي في أوفا إن إجراءات الطوارئ دخلت حيز التأهب للتعامل مع درجات الحرارة المتجمدة لضمان الإمدادات للعملاء.