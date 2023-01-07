شاهد.. موجة برد قاسية في موسكو ودرجة الحرارة تصل إلى 25 تحت الصفر ليلة الاحتفال بعيد الميلاد

بعيدا عن جبهات القتال وفي خضم الاحتفال الخجول بأعياد الميلاد في روسيا، تجتاح البلاد هذه الأيام موجة برد شديدة حيث انخفضت درجة الحرارة لليوم الثاني على التوالي متخطية 25 تحت الصفر ليلة الاحتفال بعيد الميلاد حسب التقويم الأرثوذكسي والمصادف ليومي السادس والسابع من كانون الأول.

وقد رفعت السلطات درجة التحذير من خطورة البرد القارس إلى اللون البرتقالي بسبب المنخفض الجوي الآتي من القطب الشمالي.