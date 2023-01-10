إيران تحكم بالسجن 40 عاماً و74 جلدة على مواطن بلجيكي

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم، الثلاثاء، بأن إيران أعلنت حكماً بالسجن 40 عاماً على مواطن بلجيكي محتجز وأنه سيُجلد 74 جلدة.

وأدين البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل (41 عاماً) باتهامات بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح إيران، وغسل الأموال، وهي الاتهامات التي ينفيها.

واعتقل فانديكاستيل في 24 شباط/فبراير من العام الماضي وكان عمل لأكثر من 6 سنوات في طهران في مجال الإنسانيات.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب الأسبوع الماضي إن فانديكاستيل بريء بالنسبة لبروكسل ويجب إطلاق سراحه.

وكانت طهران وبروكسل توصلتا إلى اتفاق لإطلاق سراح فانديكاستيل لقاء إطلاق سراح بلجيكا لدبلوماسي إيراني مدان بتهم تتعلق بالإرهاب ولكن الاتفاق تمّ تعليقه من قبل المحكمة الدستورية البلجيكية.

وقالت أسرة فانديكاستيل إنها "مدمرّة".