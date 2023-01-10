شاهد: روسيا تنشر مقاطع فيديو للحظة إطلاق صواريخ إسكندر على أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، يُظهر عمل أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقطات صُوّرت أثناء عمل أفراد الجيش الروسي في المنطقة الغربية، وإطلاقهم للصاروخ على "البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا"، حسب تعبير موسكو.

ويمكن لهذه الصواريخ أن تطير على ارتفاعات منخفضة للغاية وأن تتجنب التضاريس، مع إمكانية مراوغة أجهزة الدفاع.

وتشتد المعارك على الجبهة الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن قواته تصمد أمام "هجمات جديدة وأكثر شدّة حتى" على سوليدار قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

لحظة إطلاق الصاروخ على أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "أشكر جميع جنودنا الذين يحمون باخموت وجميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة والأكثر شدّة".

من جهتها، قالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام: "بعد محاولة فاشلة للعدو للسيطرة على سوليدار، أعاد الروس تجميع صفوفهم واستعادوا القوى البشرية ونقلوا وحدات هجومية إضافية وغيّروا التكتيكات وبدأوا الاعتداءات".

وأضافت: "حالياً، نشر العدو عدداً كبيراً من الوحدات الهجومية المؤلّفة من أفضل احتياطيي مجموعة فاغنر. إنهم حرفياً يطأون على جثث جنودهم".

وأمام هذه الترسانة الروسية، أعلنت الدول الغربية عن زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام. ففي الأسبوع الماضي، وعدت الولايات المتحدة بتوفير 50 مدرعة برادلي، وأشارت ألمانيا بتوفير 40 مركبة قتالية من طراز ماردير.

وتدرس بريطانيا توريد عدد من الدبابات من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تشير فيها دولة غربية إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بدروعها الثقيلة محلية الصنع لمواجهة الغزو الروسي.