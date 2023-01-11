شاهد: دبابات ليوبارد البولندية المزمع إرسالها إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بولندا مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بناء على طلب كييف. وقال دودا بعد اجتماعه مع نظيريه الاوكراني والليتواني ان وارسو مستعدة لتسليم الدبابات "في اطار تحالف دولي".

وصرح دودا "هناك عدد من الشروط الرسمية التي يجب الوفاء بها، ولكن الأهم من ذلك كله، نريد أن يكون هذا تحالفًا دوليًا"، مضيفًا أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات التسليم.

وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذه الخطوة، لكنه قال إنه يتوقع "قرارًا مشتركًا"، يشمل دولًا أخرى مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد القتالية المتقدمة، وقال: "دولة واحدة وحدها لا تستطيع مساعدتنا"، وأضاف زيلينسكي قوله دون تسمية الدولة: "أعتقد اليوم أنه سيكون هناك (قرار) إيجابي من دولة أخرى لتزويدنا بالدبابات الغربية الحديثة". وفي نفس المؤتمر الصحفي، أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، أن بلاده سترسل أنظمة مضادة للطائرات وذخيرة إلى أوكرانيا.