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كولومبيا

تحويل أكثر من 28 ألف قطعة سلاح إلى قضبان حديدية لبناء منازل في كولومبيا

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بقلم:  يورونيوز
الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من العصابات الإجرامية قبل صهرها في الفولاذ في مقاطعة بوياكا بكولومبيا. يناير/كانون الثاني 2023
الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من العصابات الإجرامية قبل صهرها في الفولاذ في مقاطعة بوياكا بكولومبيا. يناير/كانون الثاني 2023   -   حقوق النشر  وكالات

سلم الجيش الكولومبي حوالي 28991 قطعة سلاح،  لمصنع في مقاطعة بوياكا بكولومبيا، لصهرها وتحويلها إلى فولاذ. وذلك كجزء من برنامج تحويل الأسلحة المنصهرة لمواد أولية لبناء منازل  لذوي الدخل المحدود.

  من بين الأسلحة التي تم تسليمها، والتي تم انتزاعها من العصابات الإجرامية في كولومبيا، يوجد مسدسات وبنادق ومدافع وكذلك قاذفات صواريخ. و منذ بدء اتفاقية القوات العسكرية مع مصنع التذويب، تم تدمير 180 ألف قطعة سلاح.

وذكر، جيرداو دياكو، المسؤول عن المصنع الذي ستتم فيه عملية التذويب، أنه تم صهر أكثر من 28 ألف قطعة سلاح وتحويلها إلى قضبان مخصصة لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود، وقال: "هذا المشروع يجري تنفيذه في البلديات القريبة من المصنع، مثل توتا وتونجا وسوتاكورا، وبهذه العملية سنحول الأسلحة إلى أمل".