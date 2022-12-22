كولومبيا تجري مفاوضات لشراء 16 طائرة مقاتلة فرنسية طراز رافال

تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز رافال من المصنّع الفرنسي داسو، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية أمس الأربعاء، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز كفير الإسرائيلية.

مقاتلة غريبن السويدية. 2007/04/19 SAAB AEROSYSTEMS/AFP

وقالت الرئاسة في بيان، إن الدولة الأميركية الجنوبية "اختارت مسبقا عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال"، بعد الاطلاع على طائرات غريبن السويدية وإف-16 الأميركية.

طائرة كفير القتالية متعددة المهام تهبط في قاعدة القيادة الجوية القتالية في بويرتو سالغار. 2020/07/20 RAUL ARBOLEDA/AFP or licensors

وأضافت "لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية" على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 ملايين دولار). وأوضحت الرئاسة أن طائرات رافال تمثل "الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل".

طائرة من طراز أف-16 في مطار كلاغنفورت في النمسا. 2004/07/14 GERT EGGENBERGER/AP

قبل توليه السلطة في آب/أغسطس، عارض الرئيس اليساري غوستافو بيترو شراء طائرات مقاتلة جديدة. وأكدت الرئاسة الأربعاء إن الطائرات لن يتم تمويلها من خلال الإصلاح الضريبي الرئيسي.

ويسعى الإصلاح، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على الأغنياء وقطاع النفط. وقالت الرئاسة أن كلفة الطائرات ستُسدد "بعد خمس سنوات، بهدف عدم التضحية بالإنفاق الاجتماعي".