حضر بوتين جنازة الرئيس الأول لباشكورتوستان، مرتضى رحيموف

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الجمعة، مراسيم جنازة الرئيس الأول لجمهورية لباشكورتوستان، مرتضى رحيموف، الذي كان في السلطة لمدة 20 عامًا. وشيعت جنازة أول رئيس لهذه المنطقة، والذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا، في قاعة للحفلات الموسيقية في أوفا، عاصمة البلاد.

وخلال لقائه مع رئيس جمهورية باشكورتوستان الحالي، راضي خابيروف، أعرب بوتين عن تقديره الكبير للرئيس الراحل، مرتضى رحيموف، قائلا : "لقد فعل الكثير من أجل الجمهورية، وأريد أن أؤكد مرة أخرى أنه من خلال سياسته المتوازنة في القضايا الوطنية وفي شؤون بناء الدولة بشكل عام، خلال نقطة تحول صعبة للغاية في التاريخ الروسي ، لعب دورًا مهمًا وملحوظًا وإيجابيا".

جمهورية باشكورتوستان هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا. عاصمتها أوفا تقع على بعد 1519 كم من موسكو. وتعتبر الجمهورية، الواقعة بين جبال الأورال في شرق أوروبا وروسيا وفولغا، من أهم مناطق إنتاج النفط في الإتحاد الروسي.

الإسلام هي الديانة الأكثر انشارا في باشكورستان٬ حسب التقديرات ما يقارب 55.6% من سكان الجمهورية يدينون به. وتبلغ نسبة المسيحيين الأرثوذكسيين حوالي 25%.