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الصومال
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مقتل 11 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
مقتل 11 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على معسكر للجيش

قُتل 11 جندياً في هجوم على معسكر للجيش تبنّاه إسلاميون متطرّفون في حركة الشباب، حسبما أفاد قائد مليشيا محلية وكالة فرانس برس، غداة إعلان الحكومة استعادة مدينة استراتيجية.

وقال محمد عثمان قائد مليشيا محلية حليفة للسلطة "فجّر الجهاديون في البداية مركبة محمّلة بالمتفجّرات ثم هاجموا معسكراً للجيش في هوادلي" على بعد 60 كيلومتراً شمالي العاصمة مقديشو. وأضاف أنّ 11 عنصراً من الجيش، بينهم قائد وحدة عسكرية قُتلوا و"قُتل عشرات الإرهابيين".