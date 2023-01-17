"عيون في السماء".. حلف الناتو يرسل طائرات مراقبة جوية إلى رومانيا

وصلت أولى طائرات المراقبة الثلاث التابعة للناتو إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة الرومانية اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن تقوم بمهام استطلاع إقليمية "لمراقبة النشاط العسكري الروسي" داخل أراضي التحالف العسكري الذي يضم 30 دولة.

وصلت طائرة المراقبة الجوية إلى قاعدة أوتوبيني الجوية خارج بوخارست، وستبدأ مهمات من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

تنتمي هذه الطائرات، التي يشير إليها الناتو باسم "عيون في السماء"، إلى أسطول مكوّن من 14 طائرة تتمركز عادة في غرب ألمانيا.

تتميز هذه الطائرات بامتلاكها راداراً كبيراً مثبتاً في أعلاها Andreea Alexandru/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

تتميز هذه الطائرات بامتلاكها راداراً كبيراً مثبتاً في أعلاها، ما يساعدها على اكتشاف التحركات الجوية على بعد مئات الكيلومترات.

في هذا السياق، قال قائد الجيش الروماني الجنرال دانيال بيتريسكو، خلال استقبال الطائرة، إن هذا الحدث يمثّل "تعزيزاً قوياً" للوجود الجوي على الجناح الشرقي للناتو.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، سعى التحالف إلى تعزيز قدراته في المنطقة، بما في ذلك عن طريق إرسال مجموعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات إلى رومانيا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا.

كما قامت طائرات المراقبة بدوريات منتظمة فوق أوروبا الشرقية ومنطقة بحر البلطيق، لتتبع الطائرات الحربية الروسية بالقرب من حدود الناتو.