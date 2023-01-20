شاهد: فلسطينيون يتظاهرون ضد بناء مستوطنة إسرائيلية بالقرب من رام الله

تظاهر فلسطينيون ضد بناء مستوطنة إسرائيلية في قرية قلنديا، الواقعة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، ورددوا الهتافات تنديدا بما تقوم به السلطات الإسرائيلية، فيما أضرم متظاهر فلسطيني النار في إطارات أثناء الاحتجاج.

وقال وليد الكيشي، رئيس مجلس قرية قلنديا "هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 150 دونما قريبة جدا من المطار ومن الطريق الذي يربط شمال غرب القدس ورام الله".

وأشار الكيشي إلى أن "أي بؤرة استيطانية في هذا المكان تعتبر عملا خطيرا. اجتمعنا اليوم لوقف أي نشاط استيطاني في المنطقة ".

فيما قال الناشط الفلسطيني خيري حنون إن "الشعب الفلسطيني بقي متجذرًا في هذه الأرض"، مضيف أن الوجود الإسرائيلي "لن يثبط عزيمتنا ولا يدفعنا إلى الوراء أو يزيلنا أو يطردنا من هذه الأرض التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا".