عمال شركات التكنولوجيا الإسرائيلية يتظاهرون ضد مشروع نتنياهو لتعديل النظام القضائي

نظم المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الاسرائيليين تظاهرة في تل ابيب الثلاثاء احتجاجا على مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضر بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهدد الديمقراطية.

وقدمت حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة مشروعا لتعديل النظام القضائي يهدف تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا ديمقراطية لا تقنية عالية" كما علقت اللافتات في ساحة سارونا في تل ابيب بالقرب من أحد المراكز التجارية.

ودعت مائة شركة تكنولوجيا موظفيها إلى إضراب لمدة ساعة واحدة بين الساعة 11,00 صباحًا وحتى الظهر (9,00 حتى 10,00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

تعتبر إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "دولة ناشئة"، مركزًا عالميًا للابتكار في التقنيات المتطورة ولديها أرض خصبة لشركات نشطة للغاية في قطاعات الدفاع السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة المراقبة.

ويحتل قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يوظف أكثر من 10% من القوى العاملة في إسرائيل قلب النمو الاقتصادي لهذا البلد حيث يشكل التوظيف الكامل قاعدة منذ سنوات عدة.

ومثّلت التقنيات المتطورة 54% من صادرات إسرائيل عام 2021 أي 67 مليار دولار، وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية.

وكتبت عنبال أورباز التي تقود الاحتجاج على صفحتها على "فيسبوك"، "بدون ديمقراطية، لا يمكن للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية أن تستمر في النمو والازدهار" مضيفة "أن غالبية الاستثمار يأتي من الخارج".

متظاهرة تجلس بجانب لافتات تندد بالتعديلات الحكومية المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي JACK GUEZ/AFP or licensors

ويسعى وزير العدل ياريف ليفين في الحكومة الجديدة إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ومن بين مقترحات الوزير ليفين أيضًا "بند الاستثناء" الذي يُتيح لنوّاب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

انتقدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيليّة القاضية إيستر حايوت المشروع وقالت إنّه "لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". وأضافت "هذا هجوم جامح على النظام القضائيّ وكأنّه عدوّ يجب سحقه".

ومنذ اسبوعين انطلقت تظاهرات ضخمة في تل ابيب ضد مشروع التعديل القضائي. كما تظاهر مساء السبت الماضي عشرات آلاف الإسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، ضد الائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديمقراطية.