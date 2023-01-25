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الولايات المتحدة الأمريكية
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بايدن يبحث هاتفياً مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مساعدة أوكرانيا (البيت الأبيض)

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بقلم:  يورونيوز
بايدن يبحث هاتفياً مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مساعدة أوكرانيا (البيت الأبيض)
حقوق النشر  Christian Murdock/The Gazette via AP, File

أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً الأربعاء مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده على تزويد كييف دبّابات أبرامز.

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وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على تويتر أنّ "الرئيس بايدن تحدّث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا".

المصادر الإضافية • أ ف ب