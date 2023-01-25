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أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا: بعد شد وجذب.. دبابات ألمانية وأمريكية إلى ساحة المعركة فهل تتغير المعادلة؟

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز يحني رأسه وهو يمر قرب دبابة ليوبارد 2. التاريخ: أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز يحني رأسه وهو يمر قرب دبابة ليوبارد 2. التاريخ: أكتوبر 2022   -   حقوق النشر  RONNY HARTMANN/AFP or licensors

فيما تطوي الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر، وردت تقارير تفيد بأن دبابات ليوبارد 2 الألمانية وأبرامز الأمريكية ستشق طريقها إلى ساحة المعركة في أوكرانيا بعد أشهر من الشد والجذب. وتأمل كييف في تحول ميزان القوى على الأرض لصالحها بينما كانت موسكو قد أعلنت الأسبوغ الماضي أن هذا لن يغير من الأمر شيئا.

ومن المتوقع أن يلقي اليوم رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتزخطابا أمام البرلمان يعلن فيه رسميا مدّ أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

إليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا..