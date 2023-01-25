واشنطن سترسل لكييف 31 دبابة أبرامز وبايدن يعتبر القرار "لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا"

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي "لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ... هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

وكان مسؤول أمريكي كبير قد أعلن الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز"، مضيفاً "سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده على تزويد كييف دبّابات أبرامز.

وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على تويتر أنّ "الرئيس بايدن تحدّث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا".