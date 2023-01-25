English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

ألمانيا

تويتر يواجه دعوى قضائية في ألمانيا بسبب محتوى معاد للسامية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
طائر تويتر.
طائر تويتر.   -   حقوق النشر  رويترز

قالت مجموعة من الطلاب اليهود ورابطة مناهضة لخطاب الكراهية إنهم أقاموا دعوى قضائية على تويتر في محكمة ألمانية، مضيفين أن الشركة لم تحذف محتوى معاديا للسامية.

وتشمل الدعوى، التي رُفعت في إحدى محاكم برلين، ستة منشورات تقول المجموعتان إنها معادية للسامية، ولكنها لم تُحذف على الرغم من الإبلاغ عنها. وقالت المجموعتان إن في إحدى الحالات، رُفض صراحة حذف منشور ينكر المحرقة النازية (الهولوكوست). وإنكار الهولوكوست جريمة في ألمانيا.

viber

وقالت مجموعة (هيت إيد) والاتحاد في بيان إنهما يحاولان معرفة إذا ما كان مستخدمي تويتر لديهم الحق القانوني في إنفاذ شروط وأحكام تويتر، مثل عدم التسامح مع التهديدات والسلوك المثير للكراهية.

المصادر الإضافية • رويترز