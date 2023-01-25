تويتر يواجه دعوى قضائية في ألمانيا بسبب محتوى معاد للسامية

قالت مجموعة من الطلاب اليهود ورابطة مناهضة لخطاب الكراهية إنهم أقاموا دعوى قضائية على تويتر في محكمة ألمانية، مضيفين أن الشركة لم تحذف محتوى معاديا للسامية.

وتشمل الدعوى، التي رُفعت في إحدى محاكم برلين، ستة منشورات تقول المجموعتان إنها معادية للسامية، ولكنها لم تُحذف على الرغم من الإبلاغ عنها. وقالت المجموعتان إن في إحدى الحالات، رُفض صراحة حذف منشور ينكر المحرقة النازية (الهولوكوست). وإنكار الهولوكوست جريمة في ألمانيا.

وقالت مجموعة (هيت إيد) والاتحاد في بيان إنهما يحاولان معرفة إذا ما كان مستخدمي تويتر لديهم الحق القانوني في إنفاذ شروط وأحكام تويتر، مثل عدم التسامح مع التهديدات والسلوك المثير للكراهية.