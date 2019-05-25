زيادة معاداة السامية في ألمانيا تدفع لتحذير اليهود من ارتداء "الكيباه"

مع ارتفاع معدل معاداة السامية في أوروبا التي شهدت مؤخراً العديد من دولها حوادث تستهدف المجتمع اليهودي بطريقة أو بأخرى، حذر مفوض معاداة السامية التابع للحكومة الألمانية يوم السبت المجتمع اليهودي في البلاد من تجنب ارتداء الكيباه (أغطية الرأس اليهودية التقليدية) في الأماكن العامة.

وقال فيليكس كلاين في مقابلة "لا يمكنني أن أنصح اليهود بارتداء الكيباه في كل مكان طوال الوقت في ألمانيا" وأضاف أنه ينبغي تدريب الشرطة والمدرسين والمحامين بشكل أفضل على التعرف على ما يشكل معاداة السامية.

وارتفع عدد الهجمات ضد اليهود في ألمانيا من 1504 في عام 2017 إلى 1664 في عام 2018 - بزيادة قدرها 10 ٪. في حين ارتفع عدد حالات العنف المبلغ عنها ضد اليهود من 37 إلى 62 خلال الفترة نفسها، حسب الأرقام الرسمية.

ففي العام الماضي وحده سجلت العاصمة الألمانية هجومين ضد يهود كانوا يرتدون رموزاً دينية وسط برلين، وأثارت هذه الحوادث الجدل على نطاق واسع، مما حدا بالجالية اليهودية مناشدة السلطات فرض شروط على الجماعات التي تسعى للحصول على تمويل عام، تتعلق بضمان عدم معاداتها للسامية.

وتزداد المخاوف حالياً بسبب صعود اليمين المتطرف في أوروبا خاصة وأن الانتخابات الأوروبية اقتربت نتائجها، من أن تتخذ معاداة السامية أشكالاً أكثر تطرفاً وجدية وانتشاراً، كما معاداة الأجانب والمهاجرين.

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