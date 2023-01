روسيا تمطر أوكرانيا بوابل من الصواريخ بعد يوم من موافقة الغرب على دعم كييف بأحدث الدبابات

قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، الخميس، إن ستة انفجارات على الأقل دوّت في منطقة فينيتسيا وسط البلاد، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق إنذارات من غارات جوية وصاروخية روسية.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن رئيس بلدية مدينة فينيتسيا، سيرهي مورغونوف، قوله إن الدفاعات الجوية تعمل على صدّ الهجوم. أما قائد القوات الجوية الأوكرانية، سيرهي بورزوف، فقال إن "معركة في الجوّ تدور حالياً في المنطقة".

وتقع المدينة في وسط أوكرانيا، على بعد مسافة كبيرة من خط المواجهة.

وذكر موقع "كييف بوست" إن المدن التي تم استهدافها بالصواريخ هي العاصمة كييف وفينيتسيا ودنيبرو وميكولاييف.

وأكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن القوات العسكرية نجحت بتدمير "الصواريخ الروسية الأولى".

وكان يرماك قال إن القوات الروسية حاولت مهاجمة كييف خلال الليل بطائرات مسيرة انتحارية من صنع إيراني، وإن الدفاع الجوية أسقطتها كلها وكان عددها يبلغ 24 طائرة.

من جهته قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن 30 صاروخاً من المقدر أن تستهدف البلاد قريباً جداً بعدما أطلقها الجيش الروسي من ستّ طائرات استراتيجية من طراز توبوليف-95.

