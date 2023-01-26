روسيا تمطر أوكرانيا بوابل من الصواريخ بعد يوم من موافقة الغرب على دعم كييف بأحدث الدبابات

روسيا تمطر أوكرانيا بوابل من الصواريخ بعد يوم من موافقة الغرب على دعم كييف بأحدث الدباباتمحادثة
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 15 صاروخ كروز روسي وانفجار في كييف
قال مسؤولون في كييف يوم الخميس إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 15 صاروخاً مجنحاً روسياً أُطلقت باتجاه العاصمة خلال أحدث جولة من الضربات الجوية التي تشنها موسكو.
وذكر مسؤولون أن صوت انفجار سمع في العاصمة أيضاً فيما يعتقد أنه صاروخ وصل هدفه.
وقال رئيس إدارة كييف العسكرية سيرهي بوبكو على تلغرام "أطلق العدو أكثر من 15 من صواريخ كروز باتجاه كييف. وبفضل العمل الرائع لدفاعاتنا الجوية، دُمرت جميع الأهداف". وأضاف "رغم ذلك فإن خطر الضربات الجوية لم ينته. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التحذير من الغارات الجوية".
وحث رئيس بلدية كييف السكان على البقاء في الملاجئ صباح يوم الخميس بعد سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية وسط ما قال مسؤولون إنه وابل من الصواريخ الروسية. وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تلغرام "انفجار في كييف! ابقوا في الملاجئ". وسمع مراسلو رويترز في كييف انفجاراً واحداً على الأقل.
وفي الجنوب، ذكرت السلطات المحلية أن ضربات صاروخية استهدفت منشأتين للطاقة في مدينة أوديسا.
And more: pic.twitter.com/IbkaBdH4fM— UkraineMaps (@MapsUkraine) January 26, 2023
أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية
أعلنت أوكرانيا صباح الخميس أنها أسقطت مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب البلاد.
وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام "أُطلقت طائرات بدون طيار من الساحل الشرقي لبحر آزوف. بحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو 24 مسيّرة شاهد (إيرانية الصنع). دُمّرت جميعها".
وحالياً تقول القوات الأوكرانية إنها تتعامل "مع هجوم صاروخي روسي" وإن روسيا أطلقت أكثر من ثلاثين صاروخاً مجنحاً على البلاد.
دوي انفجارات وسط أوكرانيا
قالت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، الخميس، إن ستة انفجارات على الأقل دوّت في منطقة فينيتسيا وسط البلاد، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق إنذارات من غارات جوية وصاروخية روسية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن رئيس بلدية مدينة فينيتسيا، سيرهي مورغونوف، قوله إن الدفاعات الجوية تعمل على صدّ الهجوم. أما قائد القوات الجوية الأوكرانية، سيرهي بورزوف، فقال إن "معركة في الجوّ تدور حالياً في المنطقة".
وتقع المدينة في وسط أوكرانيا، على بعد مسافة كبيرة من خط المواجهة.
وذكر موقع "كييف بوست" إن المدن التي تم استهدافها بالصواريخ هي العاصمة كييف وفينيتسيا ودنيبرو وميكولاييف.
وأكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن القوات العسكرية نجحت بتدمير "الصواريخ الروسية الأولى".
وكان يرماك قال إن القوات الروسية حاولت مهاجمة كييف خلال الليل بطائرات مسيرة انتحارية من صنع إيراني، وإن الدفاع الجوية أسقطتها كلها وكان عددها يبلغ 24 طائرة.
من جهته قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن 30 صاروخاً من المقدر أن تستهدف البلاد قريباً جداً بعدما أطلقها الجيش الروسي من ستّ طائرات استراتيجية من طراز توبوليف-95.
⚡️BREAKING:— KyivPost (@KyivPost) January 26, 2023
Russia Launches Massive #MissileAttack Against Ukraine, Explosions Reported in Number of Cities
The strikes come after a wave of kamikaze drones targeted cities overnight.https://t.co/nqW5hOiGtb
أوكرانيا تطلق إنذارات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد
أطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد يوم الخميس وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.
وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي.
Air raid alert all over Ukraine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 26, 2023
People advised to stay in shelters.
Rocket strike threat. pic.twitter.com/LWkQAuBxxK
السفارة الأمريكية تعلن وصول سفيرة جديدة إلى موسكو
قالت السفارة الأمريكية في موسكو يوم الخميس إن السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا لين تريسي وصلت إلى العاصمة الروسية.
وكتبت السفارة على تطبيق تلغرام "مرحباً بعودتك إلى روسيا يا سيادة السفيرة تريسي".
С возвращением в Россию, посол Трейси! #ПосолСША#ПосолТрейси https://t.co/TiYxwhVWQCpic.twitter.com/nwtNLbou15— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) January 25, 2023
اليونسكو تصنف مدينة أوديسا الأوكرانية موقعاً للتراث العالمي في خطر
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الأربعاء إنها صنفت مدينة أوديسا الأوكرانية، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على ساحل البحر الأسود، كموقع للتراث العالمي في خطر.
ونددت روسيا، التي غزت أوكرانيا قبل 11 شهراً، بهذا التصنيف، قائلة إن التهديد الوحيد لأوديسا يأتي من "النظام القومي في أوكرانيا".
يهدف هذا الوضع، الذي منحه اجتماع لجنة اليونسكو في باريس، إلى المساعدة في حماية التراث الثقافي لأوديسا، الذي يتعرض للتهديد منذ الغزو الروسي، وتمكين الحصول على المساعدات المالية والتقنية الدولية.
وتعرضت أوديسا للقصف عدة مرات من قبل روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير-شباط 2022.
وفي يوليو تموز 2022، تم تدمير جزء من السقف الزجاجي الكبير والنوافذ لمتحف أوديسا للفنون الجميلة، الذي تم افتتاحه في عام 1899.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان إن أوديسا "مدينة حرة، مدينة عالمية، ميناء أسطوري" تركت بصماتها على السينما والأدب والفنون.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القرار "سيساعدنا في حماية أوديسا... روسيا غير قادرة على الدفاع عن أي شيء آخر غير الإرهاب والضربات."
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه لا خلاف على قرار الاحتفاء بإرث أوديسا وحمايته.
وقالت في بيان "لكن هذا يتطلب توضيحاً بأن التهديد الوحيد لتاريخ المدينة الغني ينبع من النظام القومي الأوكراني الذي يدمر بشكل منهجي آثار مؤسسي أوديسا والمدافعين عنها".
واستشهدت على وجه الخصوص بنصب تذكاري للإمبراطورة الروسية كاترين العظمى، التي تشتهر على نطاق واسع بأنها مؤسسة المدينة، تم تفكيكه بأمر من سلطات المدينة العام الماضي.
واستغرقت مناقشة اليونسكو حول أوديسا ساعات حيث حاولت روسيا دون جدوى تأجيل التصويت.
تأسست أوديسا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، بالقرب من موقع حصن عثماني تم الاستيلاء عليه، وأتاح لها موقعها على شواطئ البحر الأسود أن تصبح واحدة من أهم الموانئ في الإمبراطورية الروسية.
جلبت مكانتها كمركز تجاري ثروة كبيرة وجعلتها واحدة من أكثر المدن عالمية في أوروبا الشرقية.
تشمل المواقع التاريخية الأكثر شهرة في المدينة دار الأوبرا، التي أصبحت رمزاً للصمود عندما أعيد افتتاحها في يونيو-حزيران 2022، والدرج العملاق المؤدي إلى المرفأ، والذي خلد في فيلم سيرغي أيزنشتاين الصامت عام 1925 "المدمرة بوتمكين" (باتلشيب بوتمكين).