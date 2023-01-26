روسيا تمطر أوكرانيا بوابل من الصواريخ بعد يوم من موافقة الغرب على دعم كييف بأحدث الدبابات

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أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 15 صاروخ كروز روسي وانفجار في كييف

قال مسؤولون في كييف يوم الخميس إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 15 صاروخاً مجنحاً روسياً أُطلقت باتجاه العاصمة خلال أحدث جولة من الضربات الجوية التي تشنها موسكو.

وذكر مسؤولون أن صوت انفجار سمع في العاصمة أيضاً فيما يعتقد أنه صاروخ وصل هدفه.

وقال رئيس إدارة كييف العسكرية سيرهي بوبكو على تلغرام "أطلق العدو أكثر من 15 من صواريخ كروز باتجاه كييف. وبفضل العمل الرائع لدفاعاتنا الجوية، دُمرت جميع الأهداف". وأضاف "رغم ذلك فإن خطر الضربات الجوية لم ينته. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التحذير من الغارات الجوية".

وحث رئيس بلدية كييف السكان على البقاء في الملاجئ صباح يوم الخميس بعد سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية وسط ما قال مسؤولون إنه وابل من الصواريخ الروسية. وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تلغرام "انفجار في كييف! ابقوا في الملاجئ". وسمع مراسلو رويترز في كييف انفجاراً واحداً على الأقل.

وفي الجنوب، ذكرت السلطات المحلية أن ضربات صاروخية استهدفت منشأتين للطاقة في مدينة أوديسا.