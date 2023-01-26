موسكو تقول إن إرسال الدبابات الغربية لكييف تورّط مباشر في الحرب وتمطر أوكرانيا بالصواريخ المجنحة

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الكرملين: إرسال دول غربية دبابات لكييف تورّط مباشر في النزاع

اعتبر الكرملين اليوم، الخميس، أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات من أنواع مختلفة إلى كييف يجعلها طرفاً في النزاع، وذلك بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وإم1 أبرامز، بعد موافقة بريطانيا على تزويد كييف بدبابات تشالنجر 2.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف تماماً بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع وأن ذلك يزداد".

وأضاف بيسكوف "دائماً ما تصدر بيانات عن العواصم الأوروبية وواشنطن بأن إرسال أنظمة الأسلحة المختلفة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدبابات لا يشير بأي حال إلى تورط هذه الدول أو الحلف في الأعمال العدائية بأوكرانيا. نختلف مع هذا جملة وتفصيلاً".

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الدبابات لا تشكل "تهديداً هجومياً" لروسيا وإن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على "تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة".

وتسعى كييف للحصول على مئات الدبابات الحديثة لتزويد قواتها بالقوة لكسر خطوط الدفاع الروسية واستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب والشرق. وتعتمد أوكرانيا وروسيا بالأساس على دبابات تي-72 وتي-80 التي تعود للحقبة السوفياتية.

في السياق، ذكرت رويترز نقلاً عن رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، قوله إن الولايات المتحدة والناتو [حلف شمال الأطلسي] جزء من النزاع في أوكرانيا، وإنهما سعيا إلى إطالة أمد النزاع.

وقال باتروشيف، أحد أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يحصل في أوكرانيا اليوم نتيجة "حرب هجينة" شنها الغرب منذ سنوات طويلة ضد روسيا.