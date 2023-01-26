موسكو تقول إن إرسال الدبابات الغربية لكييف تورّط مباشر في الحرب وتمطر أوكرانيا بالصواريخ المجنحة

موسكو تقول إن إرسال الدبابات الغربية لكييف تورّط مباشر في الحرب وتمطر أوكرانيا بالصواريخ المجنحةمحادثة
أطلقت القوات الروسية عشرات الصواريخ على أوكرانيا الخميس في سلسلة ضربات أسقطت قتيلاً على الأقلّ واستهدف بعضها منشآت حيوية للطاقة ما أدّى إلى انقطاع في التيار الكهربائي، غداة إعلان واشنطن وبرلين اعتزامهما تزويد كييف بدبابات ثقيلة.
في غضون ذلك، اعتبر الكرملين الخميس أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات لكييف يجعلها طرفاً في النزاع.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف تمامًا بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع وأن ذلك يزداد".
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
الكرملين: إرسال دول غربية دبابات لكييف تورّط مباشر في النزاع
اعتبر الكرملين اليوم، الخميس، أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات من أنواع مختلفة إلى كييف يجعلها طرفاً في النزاع، وذلك بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وإم1 أبرامز، بعد موافقة بريطانيا على تزويد كييف بدبابات تشالنجر 2.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف تماماً بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع وأن ذلك يزداد".
وأضاف بيسكوف "دائماً ما تصدر بيانات عن العواصم الأوروبية وواشنطن بأن إرسال أنظمة الأسلحة المختلفة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدبابات لا يشير بأي حال إلى تورط هذه الدول أو الحلف في الأعمال العدائية بأوكرانيا. نختلف مع هذا جملة وتفصيلاً".
وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الدبابات لا تشكل "تهديداً هجومياً" لروسيا وإن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على "تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة".
وتسعى كييف للحصول على مئات الدبابات الحديثة لتزويد قواتها بالقوة لكسر خطوط الدفاع الروسية واستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب والشرق. وتعتمد أوكرانيا وروسيا بالأساس على دبابات تي-72 وتي-80 التي تعود للحقبة السوفياتية.
في السياق، ذكرت رويترز نقلاً عن رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، قوله إن الولايات المتحدة والناتو [حلف شمال الأطلسي] جزء من النزاع في أوكرانيا، وإنهما سعيا إلى إطالة أمد النزاع.
وقال باتروشيف، أحد أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يحصل في أوكرانيا اليوم نتيجة "حرب هجينة" شنها الغرب منذ سنوات طويلة ضد روسيا.
السلطات الألمانية توقف شخصا آخر في قضية التجسس لحساب روسيا
أعلنت السلطات الألمانية الخميس توقيف مواطن يشتبه بأنه ساعد مسؤولا في وكالة استخبارات خارجية على تمرير أسرار دولة إلى روسيا.
والشهر الماضي، اعتُقل الموظف في جهاز الاستخبارات الاتحادية BND الذي تم التعريف عنه باسم كارستن إل للاشتباه بأنه نقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.
ولم تكشف السلطات سوى معلومات ضئيلة بشأن القضية لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنه كان يملك معلومات حساسة تم الحصول عليها من خلال عمليات التنصت التي يقوم بها جهاز BND حول العالم.
والأحد، أوقف شخص آخر تم التعريف عنه باسم آرثر إي لدى وصوله إلى مطار ميونيخ آتيا من الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مكتب الادعاء الفدرالي.
11 قتيلا على الأقل الخميس في ضربات روسية (مسعفون أوكرانيون)
قتل 11 شخصا على الأقل واصيب 11 آخرون الخميس في ضربات روسية جديدة في أوكرانيا استهدفت خصوصا منشآت للطاقة، وفق ما افادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.وقال المتحدث باسم أجهزة الاسعاف أولكسندر خورونيجي للتلفزيون الاوكراني "أصيب 11 شخصا وقضى 11 آخرون للاسف"، موضحا أن الضربات استهدفت 11 منطقة.
باريس وحلفاؤها لا يخوضون حرباً ضد روسيا
قالت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس إن لا فرنسا ولا أياً من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي "لسنا نحن ولا أيا من حلفائنا في حرب مع روسيا".
وأضافت أن "تسليم المعدات العسكرية في إطار ممارسة الدفاع المشروع... لا يشكل انخراطا في الحرب".
تركيا: "لا معنى" لعودة الحوار مع السويد وفنلندا حول الانضمام لحلف الأطلسي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إنه لا يوجد معنى لعقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة مساعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد احتجاجات خرجت في ستوكهولم هذا الشهر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه ليس ثمة عرض لتقييم انضمام السويد وفنلندا للحلف بشكل منفصل.
كان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال إن بلاده ترغب في عودة الحوار مع تركيا بخصوص حلف شمال الأطلسي بعد أن أرجأت أنقرة من جانب واحد محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما.
لم تتوقف أوكرانيا عن طلب تزويدها بدبابات غربية متطورة آملة في قلب موازين الحرب التي تخوضها ضدّ روسيا، حيث اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحصول على دبابات أمريكية وبريطانية وألمانية وفرنسية ستضع دون شك كييف على طريق النصر.
ألمانيا تنوي تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد أواخر مارس مطلع أبريل
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس أن برلين تنوي تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2 بين "أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل".
وأضاف خلال زيارة لقوات سلاح الجو الألماني في ساكسونيا أنهالت (شرق) أن تدريب القوات الأوكرانية على التعامل مع مدرعات خفيفة من طراز ماردر سيبدأ "بحلول نهاية كانون الثاني/يناير" في ألمانيا وسيتبع ذلك تدريب على دبابات ليوبارد "بعد ذلك بقليل".
المجلس الأولمبي الآسيوي يعرض منح الرياضيين الروس فرصة المشاركة في الألعاب الآسيوية
عرض المجلس الأولمبي الآسيوي الخميس منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يتخذ من الكويت مقراً له، على موقعه الرسمي "يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية".
وأضاف "عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية" التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في خريف 2023.
وقد تتيح هذه الخطوة للرياضيين الروس المشاركة في مسابقات بمثابة التأهيلية للأولمبياد الصيفي في باريس.
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور أوديسا
قال وزير الخارجية الأوكراني على تويتر إن نظيرته الفرنسية كاترين كولونا زارت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا يوم الخميس.
وجاءت زيارة كولونا في نفس اليوم الذي أصابت فيه الضربات الصاروخية الروسية البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا وتسببت في انقطاعات للتيار الكهربائي، وفقا لمسؤولين محليين.
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 47 من أصل 55 صاروخاً روسياً
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 47 من أصل 55 صاروخاً روسياً أطلقتها القوات الروسية الخميس على أوكرانيا، حسبما أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية المسلّحة فاليري زالوجني على تلغرام.
وأضاف زالوجني أن الدفاع الجوي "دمّر 47 صاروخاً مجنحاً، 20 منها قرب العاصمة" كييف، مشيراً إلى أن الروس أطلقوا إجمالي 55 صاروخاً من الجوّ والبحر الخميس.