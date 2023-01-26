مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية إنزال أمريكية في الصومال

أعلنت الإدارة الأمريكية الخميس أنّ الجيش الأمريكي نفّذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 جهادياً أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إنّ هذه العملية العسكرية التي تمّ التحضير لها على مدى "أشهر عديدة" لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأمريكية فيها أيّ خسائر في الأرواح.

وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية فإنّ عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلّحين الجهاديين مما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.

ورفض المسؤولون التطرق إلى التفاصيل الأساسية للعملية. كما رفضوا الإفصاح عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر مثله السوداني على الولايات المتحدة، أو تفاصيل حول ما إذا كان قد تم جمع أي معلومات استخباراتية، وكيف نفذت القوات الأمريكية العملية أو حتى عدد الجنود الأمريكيين المشاركين.