English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

مكافأة أمريكية تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن الداعشي "أبو علي التونسي"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الإعلان الوارد على صفحة برنامج "مكافآت من أجل العدالة"عبر فيسبوك ورصد مكافأة مقابل معلومات عن الداعشي أبو علي التونسي
الإعلان الوارد على صفحة برنامج "مكافآت من أجل العدالة"عبر فيسبوك ورصد مكافأة مقابل معلومات عن الداعشي أبو علي التونسي   -   حقوق النشر  https://www.facebook.com/photo?fbid=431937305796912&set=a.151908317133147

يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن أبو علي التونسي قائد تصنيع الأسلحة الكيميائية والمتفجرات لتنظيم الدوالة الإسلامية في العراق.

وتحت عنوان "هل تعرف أين يختبئ الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي"، نشر البرنامج مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا من خلاله من يمتلك معلومات عن مكان اختباءه بالتبليغ والحصول على مكافأة مالية. 

وذكر البرنامج في منشور ثان أن "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي يتخصص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية، وقد يكون في مكان ما ويخطط لإيذاء الآخرين".

وأضاف "معلوماتك قد تكون هي الدواء للتخلص من سمومه وقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة قدرها 5 ملايين".