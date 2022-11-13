مكافأة أمريكية تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن الداعشي "أبو علي التونسي"

يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن أبو علي التونسي قائد تصنيع الأسلحة الكيميائية والمتفجرات لتنظيم الدوالة الإسلامية في العراق.

وتحت عنوان "هل تعرف أين يختبئ الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي"، نشر البرنامج مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا من خلاله من يمتلك معلومات عن مكان اختباءه بالتبليغ والحصول على مكافأة مالية.

وذكر البرنامج في منشور ثان أن "الإرهابي الداعشي أبو علي التونسي يتخصص في صناعة المتفجرات والأسلحة الكيميائية، وقد يكون في مكان ما ويخطط لإيذاء الآخرين".

وأضاف "معلوماتك قد تكون هي الدواء للتخلص من سمومه وقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة قدرها 5 ملايين".