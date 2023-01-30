مقتل مصلّين وجرح العشرات بسبب انفجار داخل مسجد في بيشاور في باكستان

قتل 25 شخصا وسجلت إصابة 120 آخرين بجروح، بسبب انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية الإثنين. وكان متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد وهو محمد اسيم خان قال لوكالة فرانس برس : "نتلقى مزيدا من الجثث، لدينا حتى الآن 17 جثة وأكثر من 80 جريحا".

وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية لرويترز إن انفجارا وقع في مسجد، كان به عدد كبير من المصلين وأضاف المسؤول سيكاندار خان قوله: "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض". وقال متحدث باسم مستشفى في بيشاور إنهم استقبلوا 70 مصابا بعضهم في حالة حرجة.