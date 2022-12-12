تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.

تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.