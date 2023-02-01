شاهد: انهيار ثلجي في كشمير يودي بحياة متزلجين بولنديين اثنين

لقي بولنديان مصرعهما في انهيار ثلجي وقع الأربعاء في منتجع غولمارغ للتزلج في الجزء الهندي من كشمير، فيما أُنقذ 21 متزلجا آخر، على ما أعلنت الشرطة.

وانهارت الكتلة الثلجية أسفل جبل أفروت البالغ علوّ قمته 4390 متراً، ما أدّى إلى طمر ثلاث مجموعات من المتزلجين، جميعهم أجانب، برفقة مرشدين محليين.

وأُرسل عناصر من الشرطة وفرق متخصصة في الإنقاذ الجبلي، إلى الموقع وعثروا على جثتي المتزلجين البولنديين، وفق ما صرح ضابط الشرطة أمود ناغبوري لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في بيان "خلال عمليات الإغاثة، جرى إنقاذ 19 أجنبياً ومرشديهم المحليين"، فيما "لقي مواطنان أجنبيان مصرعهما في الانهيار الثلجي وسُحبت جثتاهما".

ويتلقى المتزلجون الذين جرى إنقاذهم العلاج في مركز طبي قريب. ولم تكشف السلطات بعد عن جنسياتهم.

وتقع غولمارغ على بعد حوالى 55 كيلومتراً من سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة، وتجذب العشرات من السياح وعشاق التزلج على مدار العام.