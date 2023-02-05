شاهد: بارد وطويل ليلهم.. الثلوج والأمطار الغزيرة تزيد معاناة اللاجئين في "مخيمات الطين" شمال سوريا

يواجه النازحون في شمال سوريا ظروف قاسية وخاصة في ظل هطول الثلوج فوق خيامهم بمخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من أساسيات العيش.

في مخيم للنازحين بمنطقة خربة الجوز بشمال غرب سوريا، يشكو اللاجئون من استحالة النوم والحفاظ على خيامهم في ظل الطقس الشتوي شديد البرودة.

وتقول أم أحمد، إحدى النازحات بالمخيم: "كنا في وضع سيء عندما تساقطت الثلوج الليلة الماضي. كنا نسارع لإزالة الجليد عن الخيام. لدينا أطفال وكنا نخشى أن تنهار الخيام عليهم بسبب الثلوج الكثيفة".

الوضع لا يختلف كثيراً في مخيم ببلدة راجو، حيث تندر المساعدات ومصادر الطاقة.

ويقول أبو عبده، أحد النازحين بالمخيم: "بقينا مستيقظين الليلة الماضية بسبب الثلوج وكان الجميع في حالة تأهب".

أطفال يستمتعون بالثلوج في مخيم خربة الجوز شمال غرب إدلب شمال سوريا AFPAAREF WATAD / AFP

ويضيف: "المياه تتسرب إلى كل الخيام وهناك القليل من الدعم والوقود نادر. أكثر من نصف الناس هنا ليس لديهم حطب أو مدافئ. لم نكن قد نمنا لليلتين بسبب الثلوج".

وطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 250 ألف نازح سوري في مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية بشمال غرب البلاد.