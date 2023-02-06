شاهد | فيديو من الجو للدمار الهائل الذي تسبب به الزلزال في تركيا وسوريا

قتل أكثر من 400 شخص على الأقل وأصيب المئات جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا الإثنين ومركزه تركيا، متسبباً بسقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض.

في مناطق سيطرة الحكومة السورية، قتل 326 شخصاً على الأقل وأصيب 700 آخرين، وفق حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها معاون وزير الصحة أحمد ضميرية لوكالة الأنباء السورية الرسمية [سانا].

ويضاف إليهم عشرات القتلى الذين سقطوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، خصوصاً في إدلب.

وفي تركيا أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان إن عدد القتلى بلغ 912 في حصيلة غير نهائية، مشيراً إلى إصابة 5385 جريحاً على الأقل. وأشار إردوغان إلى انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى، في الوقت الذي سقط فيه مئات القتلى في سوريا المجاورة.

وفي دمشق دعا التلفزيون الرسمي السوري المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم. وقال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات.