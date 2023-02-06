أكثر من 3700 قتيل في سوريا وتركيا إثر زلزال شديد

أكثر من 3700 قتيل في سوريا وتركيا إثر زلزال شديدمحادثة
قتل حوالى 2700 شخص في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الاثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.
ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.
وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.
أبرز المستجدات عن الموضوع :
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 3700 شخص في جنوب تركيا وسوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين عن 2379 قتيلًا و14 ألفًا و483 جريحًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها نائب الرئيس فؤاد أوقطاي ليل الاثنين الثلاثاء.
- وقال أوقطاي أمام الصحافة بعد أكثر من عشرين الساعة من حصول الزلزال، إن 7840 ناجيًا أُخرجوا من بين الأنقاض و4748 مبنى دُمّر بالكامل.
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي سوريا، قتل 1440 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 وإصابة 1431 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا وإصابة أكثر من 2100 آخرين.
تعليق كافة النشاطات الرياضية في تركيا "حتى إشعار آخر"
علّقت السلطات التركية كافة النشاطات الرياضية في البلاد "حتى إشعار آخر" إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد وسوريا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 2700 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن وزير الشباب والرياضة التركي الاثنين.
وكتب الوزير في بيان نشره عبر حسابه على تويتر "أعلن وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو تعليق جميع المسابقات الرياضية الوطنية حتى إشعار آخر بسبب الزلزال".
كان من المقرر إقامة ثلاث مباريات الاثنين ضمن دوري كرة القدم: اثنتان في اسطنبول وثالثة في شرق البلاد على حدود البحر الأسود، قبل أن يعلن الاتحاد المحلي للعبة تأجيلها إلى موعد غير محدد.
وقال الاتحاد "كما أعلن وزير الشباب والرياضة، تم تأجيل المسابقات الرياضية. لذلك قمنا بتأجيل مباريات بطولتنا في كرة القدم".
وتابع رئيس الهيئة الكروية محمد بويوكيكي "كما تعلمون، أنا من غازي عنتاب (مدينة قريبة من مركز الزلزال). أعرف المنطقة جيدًا. بصفتي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، فإننا نقف مع دولتنا وأمّتنا. يجب علينا اليوم أن نتحرك أكثر من أي وقت مضى لتضميد جراحنا معًا".
منظمة الصحة تخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
حذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا ال2300 على الأقل والذين اعلنوا في حصيلة غير نهائية.
وقالت كاثرين سمولوود مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لفرانس برس "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبا ما نرى أرقاما أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".
واضافت "نرى دائما النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال".
منذ لحظة الزلزال الأول الذي ضرب في الساعة 4,17 بالتوقيت المحلي (1,17 ت غ) في منطقة بازارجيك على بعد حوالى 60 كلم من الحدود السورية، تستمر الحصيلة في الارتفاع لان عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون تحت انقاض آلاف المباني المدمرة.
وسيؤدي هطول الأمطار والثلوج التي تتساقط في بعض الأماكن بكثافة والانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى زيادة صعوبة أوضاع الأشخاص الذين باتوا بلا مأوى وكذلك عمليات فرق الإغاثة.
وقد تشكل عملية إدارة رعاية الناجين تحديا أيضا.
واوضحت سمولوود "الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم سيجتمعون ويتجمعون في أماكن عامة وهذا سيطرح أيضا مخاطر، وخصوصا إذا لم يتم استقبالهم بشكل جيد في حال لم تتوافر وسائل تدفئة وأيضا بسبب الاكتظاظ"، متخوفة من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.
إردوغان يعلن حدادا وطنيا لسبعة أيام إثر الزلزال في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 1651 قتيلا.
وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 شباط/فبراير.
روايات مخيفة عن لحظة وقوع الزلزال
روى محي الدين أوراكشي واقفا أمام أحد المباني المدمّرة في مدينة ديار بكر التركية في انتظار عمليات الإغاثة لوكالة فرانس برس "شقيقتي وأطفالها الثلاثة وزوجها ووالداه تحت الأنقاض. سبعة من أفراد أسرتنا تحت الأنقاض".
وفي كهرمان مرعش، قالت ميليسا سلمان وهي صحافية محلية تبلغ من العمر 23 عاماً، "أنا معتادة على الزلازل، لكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شيئاً كهذا. اعتقدنا أنها كانت نهاية العالم".
وتشل الأحوال الجوية في هذه المنطقة الجبلية المطارات الرئيسية حول دياربكر وملطية مع تواصل تساقط الثلوج بكثافة.
وقال عنصر إنقاذ أُرسل إلى مبنى مدمّر في دياربكر "سمعنا أصواتاً هنا وهناك. نعتقد أنّ 200 شخص قد يكونون تحت الأنقاض"، بحسب صور بثتها شبكة إن تي في.
وفي مواجهة هذا الخراب، يتجمع السكان في كل مكان ويحاولون إزالة الأنقاض بأيديهم، مستخدمين الدلاء.
وفي سوريا، تسبب الزلزال في مشاهد ذعر، مع خروج السكان من المناطق المتضررة سيراً أو بالسيارات، رغم الأمطار الغزيرة، وكذلك في لبنان حيث شعر السكان بهزات قوية.
وفي حماة (وسط غرب) كان رجال الإنقاذ والمدنيون ينتشلون بأيديهم وبمساعدة الآليات الثقيلة جثث الضحايا من تحت الأنقاض، بما في ذلك جثة طفل، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
وقال علاء الشاكر منسّق إدارة الكوارث في الهلال الأحمر العربي السوري في حماة لفرانس برس، "تلقّينا تقارير عن انهيار مبنى من سبعة طوابق، حيث يسكن بين 100 و150 شخصاً. عثرنا على 40 إلى 45 شخصاً. هناك تقارير عن مقتل بين 15 و25 شخصاً".
في جينديريس (شمال غرب)، كان رجل يبكي منهارا وهو يحمل بين ذراعيه جثة ابنه الصغير الذي قتل في الزلزال.
إغلاق المدارس في سوريا حتى نهاية الأسبوع
أعلنت وزارة التربية إغلاق المدارس في جميع المحافظات حتى نهاية الأسبوع، في وقت أفادت وزارة النقل عن وقف العمل بمصفاة بانياس نتيجة أضرار لحقت بأجزاء منها.
رئيس الوزراء اليوناني اتصل بإردوغان لتقديم "مساعدة فورية" لتركيا إثر الزلزال
تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين لتقديم "مساعدة فورية" لتركيا بعد الزلزال العنيف الذي دمر جنوب البلاد وجزءا من سوريا.
وجدد رئيس الحكومة "رغبة اليونان في مساعدة تركيا على الفور" وقدم "خالص تعازيه"، بحسب بيان مقتضب اصدره مكتبه، فيما تشهد العلاقات بين هذين البلدين الجارين والخصمين التاريخيين توترات شديدة اتسمت خلال الأشهر الماضية بتصريحات نارية بين الزعيمين.
غوتيريش: الأمم المتحدة تقيم الاحتياجات بعد الزلزال في تركيا وسوريا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن فرق الأمم المتحدة موجودة ميدانيا في تركيا وسوريا لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق يوم الاثنين.
وأضاف جوتيريش “نعوّل على المجتمع الدولي في مساعدة آلاف العائلات المتضررة من هذه الكارثة، والعديد منهم صاروا بالفعل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يشكل الوصول إليها تحديا”.
صحيفة: الحكومة السورية لم تطلب المساعدة من إسرائيل في جهود الإغاثة بعد الزلزال
نقلت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية يوم الاثنين عن مصدر رسمي نفيه طلب الحكومة المساعدة من إسرائيل في جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي تعرضت له البلاد في وقت سابق يوم الاثنين.
ولقي مئات الأشخاص حتفهم بعد أن هز زلزال قوي تركيا المجاورة وأصاب أكثر من ألف شخص.
وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها تلقت طلبا سوريا للمساعدة في الإغاثة من الزلزال وإنها تستعد للقيام بذلك، في ما قد يكون تعاونا نادرا بين الجارتين اللتين تتناصبان العداء.