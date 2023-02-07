شاهد: دون جنازة رسمية.. برويز مشرّف رئيس باكستان السابق يُوارى الثرى في مقبرة عسكرية بكراتشي

شُيع الثلاثاء الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرّف إلى مثواه الأخير في كراتشي مسقط رأس عائلته. وذلك بعد يوم من وصول جثمانه على متن طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة حيث توفي في نهاية الأسبوع وحيث كان يقيم.

وقد حضرالجنازة حوالي 2500 من المعزين، بمن فيهم عائلة مشرف وأقاربه وكبار السياسيين والمسؤولين العسكريين المتقاعدين والعاملين. وقد دُفن مشرف في مقبرة عسكرية داخل منطقة أمنية مشددة في كراتشي، عاصمة إقليم السند الجنوبي.

وكان الرئيس الأسبق الذي توفي عن 79 عاماً، قد استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 أطاح خلاله بالحكومة المنتخبة برئاسة نواز شريف، الذي يتولى شقيقه الأصغر شهباز شريف رئاسة وزراء البلاد الآن. وحضر مراسم التشييع أمير مقام القيادي البارز في حزب شريف. وكان نعش مشرف ملفوفاً بالعلم الوطني تعبيراً عن الاحترام رغم أن المراسم لم تكن جنازة رسمية لكنها شهدت حضور اللواء ساهر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش السابق قمر جاويد باجوا.