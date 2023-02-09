88 ساعة تحت الركام وبقيا على قيد الحياة.. إنقاذ أب وطفله من أنقاض بيتهما الذي دمّره الزلزال

بعد 88 ساعة من وقوع الزلزال، تم إنقاذ أب وابنه وهما على قيد الحياة من أنقاض مبنى منهار في عاصمة مقاطعة هاتاي، التي تضررت بشدة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير/شباط.

وتمكنت فرق الإنقاذ مساء الخميس من إخراج الطفل والذي يدعى البسلان من تحت ركام منزل عائلته الذي دُمّر بالكامل. وبعد ذلك بدقائق، تمكن المسعفون من إخراج والد الطفل والذي يدعى توجا. بعدها نقل الأب وإبنه مباشرة لمستشفى المدينة.

تجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين 20 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس بينما تتواصل عمليات البحث أملا في العثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد. وقتل 14014 شخصا في تركيا و3162 في سوريا حسب السلطات ومصادر طبية.