زلزال تركيا وسوريا يحصد أرواح قرابة 23 ألف شخص ويشرّد أكثر من 5.3 مليون سوري حسب الأمم المتحدة

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منظمات دولية تدعو لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

دعت منظمات دولية في باريس لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا.

وقال الناطق باسم منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لوكالة فرانس برس: عندما تكون هناك مساعدات دولية تأتي من اتجاهات متعددة فإن ذلك يصبح عرضة للتسييس خصوصا في تركيا التي هي على أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو المقبل."

ويضيف المتحدث بقوله: حتى لو كانت هناك قضايا مثيرة للجدل في تركيا حول مسألة عدم تنظيم عمليات الإنقاذ فإن قلقنا الأكبر يخض سوريا الرازحة تحت وقع العقوبات. وبالتالي فإن الوضع غير مستقر في هذا البلد بسبب الوضع الجيوسياسي وحالة النظام الصحي الذي دمرته 10 سنوات من الحرب الأهلية لذلك تتباطأ عملية إيصال المساعدات كما أنها تكون غير فعالة حسب تعبيره.

وقد استطاعت منظمة أطباء العالم التي كانت متواجدة قبل الزلزال في جنوب تركيا، استطاعت البدء في عملياتها منذ الأيام الأولى للكارثة.