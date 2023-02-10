زلزال تركيا وسوريا يحصد أرواح قرابة 23 ألف شخص ويشرّد أكثر من 5.3 مليون سوري حسب الأمم المتحدة

زلزال تركيا وسوريا يحصد أرواح قرابة 23 ألف شخص ويشرّد أكثر من 5.3 مليون سوري حسب الأمم المتحدةمحادثة
تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين نحو23 ألف قتيل فيما بلغ عدد السوريين الذين أصبحوا بلا مأوى قرابة 5.3 مليون. وبينما يتوالى وصول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من دول مختلفة إلى تركيا، دخلت أمس الخميس أولى القوافل إلى شمال غرب سوريا من معبر باب الهوى الحدودي. إلى ذلك تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور أربعة أيام على الزلزال. من جهة أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.
فيما يلي آخر تطورات هذا الملف:
منظمات دولية تدعو لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا
دعت منظمات دولية في باريس لعدم تسييس مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا.
وقال الناطق باسم منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لوكالة فرانس برس: عندما تكون هناك مساعدات دولية تأتي من اتجاهات متعددة فإن ذلك يصبح عرضة للتسييس خصوصا في تركيا التي هي على أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو المقبل."
ويضيف المتحدث بقوله: حتى لو كانت هناك قضايا مثيرة للجدل في تركيا حول مسألة عدم تنظيم عمليات الإنقاذ فإن قلقنا الأكبر يخض سوريا الرازحة تحت وقع العقوبات. وبالتالي فإن الوضع غير مستقر في هذا البلد بسبب الوضع الجيوسياسي وحالة النظام الصحي الذي دمرته 10 سنوات من الحرب الأهلية لذلك تتباطأ عملية إيصال المساعدات كما أنها تكون غير فعالة حسب تعبيره.
وقد استطاعت منظمة أطباء العالم التي كانت متواجدة قبل الزلزال في جنوب تركيا، استطاعت البدء في عملياتها منذ الأيام الأولى للكارثة.
مساعدات محدودة تدخل شمال سوريا ومنظمة الخوذ البيضاء تنتقد بطء الأمم المتحدة
دخلت قافلة مساعدات ثانية من الأمم المتحدة الجمعة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غرب سوريا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال المدمر، فيما وصفت منظمة "الخوذ البيضاء" بطء دخول المساعدات وضآلتها بأنه "جريمة".
وأعلنت الحكومة السورية الجمعة أيضاً موافقتها على ايصال مساعدات إنسانية إلى المناطق خارج سيطرتها، التي لم تصلها أي مساعدات أممية من داخل سوريا منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وتثير كمية المساعدات الضئيلة، التي لم تدخل إلى شمال غرب سوريا سوى بعد أربعة أيام على الزلزال، غضب منظمات محلية وسكان وناشطين في المنطقة.
وقال المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مازن علوش الجمعة لوكالة فرانس برس "دخلت قبل قليل قافلة مساعدات ثانية من الأمم المتحدة مؤلفة من 14 شاحنة".
وأعلن متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون من جنيف أن القافلة الثانية تحتوي على "مستلزمات إنسانية، ومصابيح تعمل على الطاقة الشمسية وأغطية" وحاجات أخرى، إلا أنها لا تتضمن المواد الغذائية.
وأشار ديلون إلى أن المساعدات الجديدة تكفي لنحو 1100 عائلة فقط في إدلب.
إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في سوريا بعد نحو خمسة أيام على الزلزال
أخرج مسعفون الجمعة طفلاً في السادسة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله في بلدة جنديرس الحدودية في شمال غرب سوريا بعد نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتعرّض الطفل موسى حميدي (ست سنوات) لإصابات في الرأس وفي يده، وبدت عيناه متورمتين. وقد لف المسعفون رأسه ويده اليمنى بضمادات بيضاء.
ووقف بعد اسعافه مرتدياً سترة زهرية أمام ركام أحد الأبنية.
ولا يزال المسعفون يبحثون عن سائر أفراد عائلة الطفل. وتم انتشال أحد أشقائه إلا أنه فارق الحياة.
وقال أبو بكر محمّد، أحد المدنيين الذين شاركوا في عملية انقاذ موسى، "في اليوم الخامس بعد الزلزال، تم إنقاذ موسى من تحت الأنقاض، ولديه جروح بسيطة، فيما توفي شقيقه ولا يزال بقية أفراد عائلته تحت الانقاض، وليس معروفاً عنهم أي شي حتى الآن".
وجنديرس، البلدة الحدودية مع تركيا، طالها دمار هائل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين وأودى حتى الآن بأكثر من 22300 شخص في البلدين، بينهم أكثر من 3300 في سوريا.
مسؤول في منظمة الصحة العالمية: "العالم نسي سوريا"
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية الجمعة إن الزلزال المدمر أعاد إلى الواجهة "الأزمة المنسية" في سوريا، مؤكدا جهوز منظمته لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها "قيود لوجستية".
وأودى الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين بأكثر من 22 الفا و700 شخص، بينهم أكثر من3300 في سوريا.
وقال مايك راين للصحافيين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي "العالم نسي سوريا (...) بصراحة، أعاد الزلزال تسليط الضوء" على سوريا. وأضاف "لكن الملايين في سوريا يعانون منذ سنوات في ظل ما باتت أزمة منسية".
وعادة ما تنقل الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أو من داخل سوريا، من مناطق سيطرة الحكومة.
إلا أنه لم يتم إرسال أي مساعدات من داخل سوريا إلى شمال غرب البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع. ويثير تأخر وصول المساعدات الى هذه المنطقة غضب منظمات محلية وسكان ومسعفين.
ودخلت أول قافلة مساعدات للأمم المتحدة الخميس إلى شمال غرب البلاد مؤلفة من ست شاحنات فقط، تلتها قافلة ثانية الجمعة مؤلفة من 14 شاحنة. وضمت القافلتان معدات إنسانية وخيما وبطانيات، إلا أنها خلت من مواد غذائية وأخرى ضرورية لعمليات البحث والإنقاذ.
أكثر من 22300 قتيل في زلزال تركيا وسوريا مع تراجع الأمل بالعثور على أحياء
تم إنقاذ ثلاثة أطفال الجمعة لكنّ الأمل في العثور على ناجين آخرين في سوريا وتركيا تضاءل، بعد حوالى مئة ساعة من الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 22300 شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن.
وتتدفّق المساعدات الإنسانية الدولية على تركيا، وأعلنت ألمانيا خصوصاً الجمعة إرسال 90 طنا من المواد جوّاً، لكنّ الوصول إلى سوريا التي يخضع نظامها لعقوبات دولية، أكثر تعقيداً بكثير.
وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصّصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تعمل على فتح معبرين آخرين "مع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة" دمشق "لأسباب إنسانية".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء أن نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى تأثر بتضرر الطرقات بسبب الزلزال.
دمشق تسمح بعبور قوافل المساعدات نحو المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة
أعلنت الحكومة السورية الجمعة أنها قبلت بمرور المساعدات الدولية المتجهة إلى مناطق المجموعات المسلحة في شمال غرب سوريا انطلاقا من المناطق الواقعة تحت سيطرة دمشق.
وبالكاد تصل المساعدات نحو مناطق المجموعات المعارضة المسلحة عبر معبر حدودي مع تركيا المجاورة.
وقد أعلنت دمشق أن "مجلس الوزراء قد وافق على مرور المساعدات إلى كافة التراب السوري بما فيه المناطق الخحارجة عن سيطرة الدولة" بحسب الحكومة. وأوضح المصدر أن توزيع المساعدات الإنسانية يجب أن يكون تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بحسب بيان بثته وكالة الأنباء السورية سانا
الرئيس الأسد وزوجته يزوران جرحى الزلزال في حلب
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة في مدينة حلب جرحى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا ومصدره تركيا، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة. ونشرت حسابات الرئاسة صوراً للأسد وزوجته أثناء تفقدهما المصابين في مستشفى حلب الجامعي في أول زيارة لهما لمنطقة متضررة.
وأودى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين، بحياة أكثر من 21 ألف شخص في البلدين، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في سوريا. وطال الدمار الناتج عن الزلزال خمس محافظات سورية، هي إدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب).
وتسابق فرق الإنقاذ الزمن فيما تتراجع فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد خمسة أيام من الكارثة. ومنذ اليوم الأول، سارع قادة وملوك دول عربية عدة الى التواصل مع الأسد وإبداء تضامنهم مع محنة الشعب السوري الذي أنهكته سنوات الحرب الطويلة، قبل أن تحط طائرات المساعدات تباعاً في مطارات دمشق وحلب واللاذقية.
واشنطن تعلن مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال
أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس آيد) الخميس أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين.
وقالت الوكالة في بيان إن التمويل سيُسدّد لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".
وأضافت ان التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق الخميس اتصالا بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين "نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى".
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين لأن واشنطن ترفض التعامل مع الرئيس بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
مدير منظمة الصحة العالمية في طريقه إلى سوريا (تغريدة على موقع تويتر)
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخميس عبر حسابه على موقع تويتر أنه "في طريقه" الى سوريا التي تعرضت وتركيا المجاورة الاثنين، لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته حتى الآن عشرين ألف قتيل.
وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".
في الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه الى تركيا وسوريا نهاية الاسبوع.
وسيزور غريفيث غازي عنتاب في جنوب تركيا وحلب في شمال غرب سوريا. وسيلتقي خلال زيارته ايضا "السلطات في العاصمة السورية دمشق".
دخلت الخميس أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا في اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا حيث خلّف الزلزال أكثر من 20 ألف قتيل.
وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء في مؤتمر صحافي أنه "في ظل الظروف المناخية والهزات الارتدادية المستمرة، نخوض سباقا مع الزمن لإنقاذ الأرواح".