زيلينسكي يطالب خلال زيارة للندن وباريس بطائرات مقاتلة "في أقرب وقت"

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ماكرون وزيلينسكي سيتوجهان معا إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي



أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافران معًا من باريس إلى بروكسل صباح الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وسيحضر زيلينسكي قمة الدول ال27 في بروكسل بصفته ضيف شرف. ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.

وتبدو هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا التي تشعر بالقلق من النجاحات الأخيرة للجيش الروسي في دونباس وتخشى هجوما كبيرا في الأسابيع المقبلة.

واستقبل رئيس الوزراء الأوكراني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث الرئيس الأوكراني الأربعاء في لندن. كما استقبله مساء اليوم نفسه ماكرون الذي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عشاء متأخر في قصر الإليزيه.

وفي تصريحاتهما للصحافيين، لم يبد شولتس وماكرون حماسا كبيرا بشأن الطائرات القتالية لكنهما وعدا بمواصلة دعم أوكرانيا، بما في ذلك عسكريا "طالما كان ذلك ضروريًا" وحتى "النصر".

ومنح ماكرون زيلينسكي أرفع وسام يمكن أن يقدمة رئيس فرنسي لنظيره.

