زيلينسكي في بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي

11:22

زيلينسكي يحضر إلى بروكسل ويلقي خطابا أمام البرلمان الأوروربي

في خطابه أمام البرلمان الأوروربي في بروكسل قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحاربان روسيا معا، واصفا روسيا بالقوة الأكثر معاداة لأوروبا في العالم.

وكان البرلمان الأوروبي قد استقبل الرئيس الأوكراني بالتصفيق وقوفا لدى وصوله لإلقاء كلمة أمام النواب في أول زيارة له إلى بروكسل منذ الغزو الروسي لبلاده.

وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كلمتها "أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل بلدكم هو في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "على الدول أن تدرس بسرعة وكخطوة لاحقة، تزويدكم بمنظومات بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجون لها لحماية الحرية التي اعتبرها كثيرون من المسلّمات".