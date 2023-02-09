زيلينسكي في بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي في بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبيمحادثة
يختتم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحلته الخارجية الثانية منذ بدء الحرب في بلاده بزيارة إلى بروكسل، حيث ألقى زيلينسكي خطابا أمام البرلمان الأوروبي، ويشارك لاحقا في القمة الأوربية المنعقدة هناك. وهذه هي أول زيارة لزيلينسكي إلى بروكسل منذ الغزو الروسي قبل عام.
كان زيلينسكي توجه أمس الأربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن، ومنها توجه إلى باريس والتقى هناك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الذي كان حاضرا أيضا. زيلينسكي طلب من لندن وباريس مد بلاده بطائرات مقاتلة "في أقرب وقت ممكن"، وينتظر أن يتقدم بالطلب ذاته في بروكسل لاحقا.
فيما يلي آخر التطورات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأكروانيا
زيلينسكي يحضر إلى بروكسل ويلقي خطابا أمام البرلمان الأوروربي
في خطابه أمام البرلمان الأوروربي في بروكسل قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحاربان روسيا معا، واصفا روسيا بالقوة الأكثر معاداة لأوروبا في العالم.
وكان البرلمان الأوروبي قد استقبل الرئيس الأوكراني بالتصفيق وقوفا لدى وصوله لإلقاء كلمة أمام النواب في أول زيارة له إلى بروكسل منذ الغزو الروسي لبلاده.
وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كلمتها "أوكرانيا هي أوروبا ومستقبل بلدكم هو في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "على الدول أن تدرس بسرعة وكخطوة لاحقة، تزويدكم بمنظومات بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجون لها لحماية الحرية التي اعتبرها كثيرون من المسلّمات".
زيلينسكي يصل إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل صباح الخميس للمشاركة كضيف في قمة الاتحاد الأوروبي.
ووصل زيلينسكي إلى بروكسل قادما من باريس برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المتوقع أن يتحدث أمام البرلمان الأوروبي، وأن يشارك في اجتماع القادة الأوروبيين وأن يجري محادثات ثنائية مع رؤساء زعماء ورؤساء الدول الأوروبية.
مجموعة مرتزقة فاغنر تعلن عن إيقاف تجنيد السجناء الروس للقتال في أوكرانيا
قالت مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الخميس إنها أوقفت تجنيد السجناء في روسيا لإرسالهم للقتال في أوكرانيا. ونقل بيان صحافي صادر عن رئيس الجماعة، يفغيني بريغوجين، قوله بأن "تجنيد السجناء في مجموعة فاغنر شبه العسكرية الخاصة قد توقف تمامًا."
وكانت مجموعة فاغنر التي تأسست عام 2014 قد قامت بتجنيد آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا مقابل تخفيف أحكامهم.
وفي الأشهر الأخيرة الماضية، تنامى نفوذ بريغوجين ومجموعته التي تجند المرتزقة في روسيا بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
وعلى وجه الخصوص، لعب مرتزقة فاغنر دورًا مهمًا في الاستيلاء على بلدة سوليدار الأوكرانية في شرق أوكرانيا، وهو أول نجاح للقوات الروسية بعد أشهر من الانتكسات. ويقاتل مرتزقة فاغنر أيضًا في بلدة باخموت التي تحاول موسكو الاستيلاء عليه منذ الصيف، مع وقوع خسائر فادحة من الجانبين ودمار كبير.
يذكر أن مرتزقة فاغنر شوهدوا في سوريا وليبيا وحتى في العديد من البلدان الأفريقية قبل الغزو الأوكراني لأوكرانيا.
ماكرون وزيلينسكي سيتوجهان معا إلى بروكسل الخميس لحضور قمة الاتحاد الأوروبي
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافران معًا من باريس إلى بروكسل صباح الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.
وسيحضر زيلينسكي قمة الدول ال27 في بروكسل بصفته ضيف شرف. ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل الأربعاء في لندن وباريس.
وتبدو هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا التي تشعر بالقلق من النجاحات الأخيرة للجيش الروسي في دونباس وتخشى هجوما كبيرا في الأسابيع المقبلة.
واستقبل رئيس الوزراء الأوكراني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث الرئيس الأوكراني الأربعاء في لندن. كما استقبله مساء اليوم نفسه ماكرون الذي دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عشاء متأخر في قصر الإليزيه.
وفي تصريحاتهما للصحافيين، لم يبد شولتس وماكرون حماسا كبيرا بشأن الطائرات القتالية لكنهما وعدا بمواصلة دعم أوكرانيا، بما في ذلك عسكريا "طالما كان ذلك ضروريًا" وحتى "النصر".
ومنح ماكرون زيلينسكي أرفع وسام يمكن أن يقدمة رئيس فرنسي لنظيره.