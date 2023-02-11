يُرجّح أن الزلزال هو السبب.. العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص

أعلنت السلطات القبرصية أن المياه جرفت عددًا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ الشمالية لجزيرة قبرص، مرجّحة أن تكون قد تأثّرت بالزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورتين في السادس من شباط/ فبراير الحالي.

وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص، لمحطة "سيغما" المحلية: تملك هذه الحيوانات نظامًا لتحديد المواقع بصدى الصوت، ويتأثر بالضوضاء البحرية، وبالتالي قد يكون للزلزال أثرٌ عليها".

سيقوم الأطباء بإجراء تشريح لهذه الحيتان AP Photo

وأفادت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص عن العثور على خمسة من الحيتان "المنقارية" نافقة اليوم الجمعة، فيما عُثر أمس الخميس على أربعة حيتان ثلاثة منها على قيد الحياة.

وقالت الإدارة في بيان: إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها الخميس أُعيدت إلى البحر.

وأضافت أنه لم يتّضح ما إذا كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها الجمعة، تشمل حيتانًا من التي اكتُشفت قبل ذلك بيوم وأُعيدت إلى البحر.

وسيقوم الأطباء بإجراء تشريح لهذه الحيتان من أجل إظهار السبب الدقيق لوفاتها، بينما ستجري السلطات تحقيقًا بشأن أسباب وجودها في مياه جزيرة قبرص التي لا تُعد موطنًا لها.

وقد حدّدت السلطات الحوت باسم "ziphius cavirostris"، أو المعروف باسم الحوت "المنقاري" (Cuvier). وهذا النوع ليس شائعًا جدًا في قبرص.