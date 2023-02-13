مصادر إسرائيلية: عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس تسفر عن إصابة شخص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح طفيفة بعد تعرضه للطعن في البلدة القديمة في القدس، الإثنين.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت المنفذ الذي يبلغ 14 عاما ومن سكان مخيم شعفاط وبعد مغادرته المكان.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس أن "قوات الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى والبلدة القديمة في القدس" بعد عملية الطعن.

وقتل 3 إسرائيليين وجرح 5 أشخاص آخرين، بعد حادث دهس سيارة في القدس الجمعة الماضي. وكانت خدمات للإسعاف قالت إن سيارة دهست عددا من المشاة في محطة الحافلات في القدس.

ويأتي ذلك بعد مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم في القدس المحتلة بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بتنفيذ هدم منزلين في بلدة جبل المكبر بالقدس بذريعة البناء بدون ترخيص.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 25 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل المكبر بالقدس.