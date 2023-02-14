نيكي هايلي بصدد إعلان منافستها دونالد ترامب على مرشح الجمهوريين بانتخابات 2024

تخطط نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة الحالية لولاية ساوث كارولينا، لإعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2024، يوم غد في تشارلستون، بحسب مصدر مقرب رفض الإفصاح عن هويته لوكالة أسوشيتد برس.

وبهذا الإعلان ستصبح هايلي ثاني مرشح بارز من الحزب الجمهوري يعلن عن عزمه خوض هذا الاستحقاق، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني ترشحه.

وكانت هايلي تعد من أبرز النساء في حكومة ترامب، وتم انتخابها كحاكمة لولاية ساوث كارولينا لفترتين.

وعلى الرغم من نزاعاتها الدائمة مع العديد من المسؤولين في البيت الأبيض إلا أن رحيلها في العام 2018 وتقديم استقالتها أثار تكهنات عدة.

وخرجت العديد من الأصوات التي توقعت أن هايلي، البالغة من العمر 51 عاما، تسعى لمنافسة ترامب في مسعاه لفترة ولاية ثانية وأنها تسعى لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020، إلا أنها لم تفعل ذلك.

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

وقال أمام حشد من أفراد أسرته والمتبرعين "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وبحسب ترامب، أبلغته هايلي مؤخرا عن اهتمامها بالترشح للانتخابات، وقال إنه أخبرها أنها يجب أن تفعل ذلك وأنه سيرحب بالمنافسة.