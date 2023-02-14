حرب أوكرانيا: ناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد العسكري لكييف

حرب أوكرانيا: ناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد العسكري لكييفمحادثة
تبحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، ستتمّ خلاله مناقشة تزويد كييف بالطائرات المقاتلة لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع لـ"مجموعة رامشتاين" إنّ "ما هو أولوي وملح يتمثّل في تزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي وُعدوا بها للحفاظ على قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
يتمّ اتخاذ جميع القرارات الخاصة بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن هذه المجموعة التي شكّلتها وترأسها الولايات المتحدة، والتي تشارك فيها حوالى 50 دولة. وتعقد معظم اجتماعاتها في القاعدة الأميركية في رامشتاين الألمانية.
نقدم إليكم أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا:
مولدوفا تعلن إغلاق مجالها الجوي مؤقتا (طيران مولدوفا)
أعلنت شركة طيران مولدوفا الوطنية أن مولدوفا أغلقت مجالها الجوي مؤقتًا الثلاثاء متحدثة عن "أسباب أمنية" من دون مزيد من التفاصيل وسط توتر بين الجمهورية السوفييتية السابقة وموسكو.
وأعلنت شركة طيران مولدوفا على حسابها على فيسبوك عن وقف الرحلات الجوية بقولها "الركاب الأعزاء، مجال مولدوفيا الجوي مغلق حاليًا".
ناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد العسكري لكييف
تبحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، ستتمّ خلاله مناقشة تزويد كييف بالطائرات المقاتلة لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قبل اجتماع لـ"مجموعة رامشتاين" إنّ "ما هو أولوي وملح يتمثّل في تزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي وُعدوا بها للحفاظ على قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
يتمّ اتخاذ جميع القرارات الخاصة بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن هذه المجموعة التي شكّلتها وترأسها الولايات المتحدة، والتي تشارك فيها حوالى 50 دولة. وتعقد معظم اجتماعاتها في القاعدة الأميركية في رامشتاين الألمانية.