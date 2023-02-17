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الولايات المتحدة الأمريكية

لتحديث برنامج القيادة الذاتية الكاملة.. تسلا تقرر استدعاء 362 ألف سيارة أمريكية

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بقلم:  يورونيوز
شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية
شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية   -  حقوق النشر  أ ب

 أعلنت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية أنها سوف تستدعي 362 ألف سيارة أمريكية لإصلاح العيوب وتحديث برنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن أشار منظمون أمريكيون يوم الخميس إلى أن نظام مساعدة السائق لا يلتزم بشكل كاف بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن برنامج "تسلا" يسمح للسيارة "بتجاوز السرعة القصوى المحددة أو اجتياز التقاطعات بشكل مخالف للقانون أو لا يمكن توقعه مما يزيد من خطر وقوع حادث".

وسوف تصدر تسلا تحديثا عن بعد للبرنامج بالمجان، وقالت الشركة إنه ليس لديها علم بأي إصابات أو وفيات يمكن أن يتم ربطها بمسألة الاستدعاء.

وتشمل الاستدعاءات "طراز إس" من 2016 إلى 2023 و"طراز إكس" صنع 2017 إلى 2023 و"طراز 3 وطراز واي" صنع 2020 إلى 2023، المجهزة ببرنامج بيتا للقيادة الذاتية الكاملة.

وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 3.6 بالمئة إلى 206.62 دولار بعد ظهر يوم الخميس، وكانت بين الأسهم الأكثر تداولا في البورصات الأمريكية.

ومنذ سنوات تتعرض الشركة الأمريكية للانتقاد من قبل عدد من المسؤولين الذين يعتبرون أن البرنامج يشكل خطرا على السلامة العامة.

المصادر الإضافية • رويترز