بيكين تصف إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا "برد الفعل السخيف والهستيري"

استنكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت في ميونيخ "رد الفعل السخيف والهستيري"، الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكدا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أميركا كان للاستخدام "المدني". وقال الوزير الصيني عن تعامل الولايات المتحدة مع حادث المنطاد إنه كان "غير معقول"، وإنه انتهك الأعراف الدولية.

وقضى ما يُشتبه بأنه منطاد مراقبة صيني تنفي بكين أنه مركبة تجسس حكومية، أسبوعا في أجواء الولايات المتحدة وكندا، قبل أن تسقطه السلطات الأمريكية قبالة ساحل المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر، بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدرس الاجتماع مع وانغ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن لم يتأكد عقد الاجتماع حتى وقت مبكر من يوم السبت.