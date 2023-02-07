بالصور.. الجيش الأمريكي يسحب المنطاد الصيني بعد إسقاطه فوق مياه المحيط

أظهرت صور نشرها البنتاغون عملية سحب المنطاد الصيني بعد إسقاطه فوق مياه المحيط.

وكان الجيش الأمريكي قد أسقط السبت المنطاد قبالة سواحل كارولينا، بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أمريكا الشمالية.

وكانت الصين قد أصرت على أن “المنطاد” كان لعمليات الأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى لكنه ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة.

وأعطى الرئيس جو بايدن الأمر باسقاطه، لكنه أراد أن تتم العملية في وقت سابق أي يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون أميركيون إنه قد تم إعلامه أن أفضل وقت لإسقاط المنطاد عندما يكون يحلق فوق الماء.

وقرر المسؤولون العسكريون أن إسقاطه فوق الأرض من ارتفاع 60 ألف قدم سيشكل خطراً لا داعي له على أولئك الموجودين على الأرض.

جنود أمريكيون يسحبون المنطاد الصيني بعد إسقاطه في المحيط يورونيوز

وردت الصين بأنها تحتفظ بحقها في "اتخاذ مزيد من الإجراءات" وانتقدت الولايات المتحدة " لردها المبالغ فيه وانتهاكها الخطير للأعراف الدولية".

وقد شكلت حادثة وجود المنطاد في المجال الجوي الأميركي هذا الأسبوع ضربة قاسية للعلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين والتي شهدت تراجعا في منذ سنوات.

ودفع ذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى إرجاء رحلة إلى الصين بسبب مخاوف أمريكية بشأن أنشطة تجسس لبكين.

وشوهد المنطاد الأبيض العملاق صباح السبت فوق ولايتي كارولينا عند اقترابه من ساحل المحيط الأطلسي.

البحرية الأمريكية تسحب المنطاد الصيني بعد إسقاطه فوق مياه المحيط يورونيوز

وحوالي الساعة 2:39 مساءاً، قال مسؤولون بالبنتاغون، إن طائرة مقاتلة من طراز إف -22 قد أطلقت صاروخاً على المنطاد واخترقته بينما كانت على بعد حوالي 6 أميال بحرية قبالة الساحل بالقرب من ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا.