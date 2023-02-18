فيديو | زلزال تركيا وسوريا بعد 13 يوما.. عدد الضحايا يتجاوز 46 ألف قتيل وتدمير أكثر من ربع مليون شقة

بلغت حصيلة عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، بعد ثلاثة عشر يوما م وقوعه، أكثر من 46 الف قتيل، (أكثر من 40 ألف شخص في تركيا، وحوالي 6 آلاف في سوريا)، بينما لا يزال عدد كبير من الناس في عداد المفقودين، ولذلك يتوقع أن يرتفع عدد القتلى. ويوم أمس الجمعة جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا.

في الأثناء، استمرت حملات اعتقال السلطات التركية لمقاولي البنايات السكنية التي انهارت بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على سلم ريختر، واعتقل معظم المشتبه بهم الذي تجاوز عددهم الأربعين شخصا في ديار بكر وحدها، حيث جرت الاعتقالات على خلفية وجود عيوب في البناءات المنهارة. وقد

تسبب الزلزال في الفاجعة الأسوأ في تاريخ تركيا المعاصر ودمر نحو 264 ألف شقة.

إلى ذلك، عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً، تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال. وأشارت تقارير أولية إلى أنه تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن أنها تقارير خاطئة.

وكان الجناح البالغ من العمر 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر. وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي. وغرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الإسباني السابق بعد اللقاء: "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".