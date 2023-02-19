رصد هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة في تمام الساعة 7:55 صباح الأحد، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل قوله أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 240 كم عن الحدود السعودية في الجزء الشرقي لسلطنة عمان، وأكد المتحدث أن الهزة لم تؤثر على الأراضي السعودية ولا تشكل أي خطر.

وأكد طارق أبا الخيل بحسب "واس" متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية.