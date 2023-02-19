شاهد: بعد صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات.. أمريكا تجري مناورات مع سول باستعراض قاذفاتها المدمرة

أعلن جيش كوريا الجنوبية، الأحد، إجراء تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تتضمن قاذفة استراتيجية أميركية رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق، 18 شباط/فبراير.

وأعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أن تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تهدف إلى زيادة تعزيز قدرتها الهجومية النووية "القاتلة" ضد منافسيها، بينما هددت باتخاذ خطوات قوية إضافية رداً على المناورات العسكرية المزمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي في بيان إنّ "المناورات (سمحت) بإظهار النشر الفوري لوسائل الردع الأميركية الموسّعة في شبه الجزيرة الكورية"، ما يدلّ على "القوة الكاسحة" للحلفاء.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 23,00 ت غ) بالقيام بـ"تمرين إطلاق" مفاجئ. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن صاروخاً بالستياً عابراً للقارات من طراز هواسونغ-15 أطلق بعد ظهر السبت. وكانت بيونغ يانغ قد أجرت أول تجربة على صاروخ من هذا الطراز في 2017.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أنه رصد إطلاق صاروخ عابر للقارات السبت عند الساعة 17,22 بالتوقيت المحلي (الساعة 08,22 ت غ) حلق بحسب طوكيو مدة 66 دقيقة قبل أن يسقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة. واوضحت طوكيو أنه بالاستناد إلى ما رصدته، يمكن للصاروخ ضرب القارة الأميركية.

وأشادت السلطات الكورية الشمالية بالتجربة وهي الأولى في البلاد منذ سبعة أسابيع، والتي تثبت بنظرها "القدرة (القتالية) الفعلية لوحدات الصواريخ البلستية العابرة للقارات القادرة على (تنفيذ) هجوم مضاد متحرك وقوي" على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أن إطلاق الصاروخ "دليل واضح على قوة الردع النووية" لبيونغ يانغ.

وأتت التجربة في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تمارين محاكاة الأسبوع المقبل في واشنطن والبحث في إجراءات ينبغي اتخاذها في حال استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي.

وهددت بيونغ يانع الجمعة بالتحرك بقوة "غير مسبوقة" حيال المناورات الأميركية والكورية الجنوبية المقبلة إذ ترى فيها تدريبا على نزاع مسلح وسببا في تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.